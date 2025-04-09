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基隆市生命典藏館明年完工 市府澄清沒有預購

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市生命典藏館明年完工，市府澄清沒有預購不要受騙。圖／民政處提供
基隆市生命典藏館明年完工，市府澄清沒有預購不要受騙。圖／民政處提供

基隆市生命典藏館新建工程去年11月動工，預計明年12月完工，採階段性施工，將原有塔區結構拆除後原地重建，最終容量最高可達個人骨灰櫃5萬餘格。坊間傳已開始預約，民政處今天澄清，尚未開放任何形式預約或販售，請勿輕信坊間不實訊息或不肖業者推銷話術。

舊有市立納骨塔已啟用40年以上，因老舊漏水且骨灰櫃設計為開放式櫃位且無設櫃門，再加上無障礙環境需求、外牆磁磚剝落等情形，市府決定改建為新的生命典藏館。

市府民政處今天報告工程進度，生命典藏館去年11月25日開工，預計明年12月14日完工、2027年1月啟用，建築為地下1樓、地上6樓。

清明節期很多人到南榮公墓掃墓，不少民眾關心興建進度，並有人提及有人表示可預約。民政處因此特別澄清，該館尚未開放任何形式的預約或販售服務，請勿輕信坊間不實訊息或不肖業者之推銷話術，以免造成個人權益損失。

民政處長張淵翔今天說，公立納骨塔是收取規費並提供「寄存權」，不是私人塔位商業買賣行為，所以無法「預購」，才會特別說明，未來相關塔位的規費，將參考其他縣市來定價，主體工程接近完工時才會研議各樓層塔位價格，經審議後對外公告，目前沒有預購這回事。

民政處表示，生命典藏館未來將提供個人骨灰櫃約1萬9千格、

雙人骨灰櫃約500格、個人骨骸櫃約4千格、靈位牌約5千位，但未來最終容量最高可達個人骨灰櫃𝟱萬餘格。

納骨塔

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