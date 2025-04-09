台東擬設風力發電惹議 藍綠都表態反對

民間業者擬在台東海岸設置58部風力發電機組，引起地方高度關注及討論，台東縣議會今天開座談會，邀集16鄉鎮市代表堅決反對開發立場。議長吳秀華表示，要將台東人的聲音傳達到中央。藍綠立委也都表達沒共識就別想貿然強推。立委黃建賓更進一步表示，經濟部回應只要地方不同，意中央也不會同意。

今天下午2點半縣議會舉辦「台東縣海岸線風力發電設置案民意座談會」邀集16鄉鎮市代表參加共同討論，並由吳秀華主持，30位議員也出席一半以上，同時黃建賓也線上視訊參與討論。吳秀華表示，開座談會的目的很簡單，就是聽取各方意見後，再把民眾聲音傳達給縣府及中央，議會絕對不讓風力發電破壞東海岸。

黃建賓表示，他今天早上在立法院質詢經濟部，並和郭志輝部長直球對決，他告訴郭台東鄉親、縣府及鄉鎮長的態度都很清楚，堅決反對風電破壞台東的海岸線，並要求中央一定要阻止未經共識的風電開發案。郭回應說，只要地方不同，意中央也不會同意。

他說，雖然初步得到了中央的態度，但是根據媒體的報導，還有業者的說法，看來他們還是有意在持續的推進這個案子，所以在案子還沒結束前，台東人的聲音絕對不能被蓋住；他發起網路跟實體的連署，不到一個不到24小時的時間，已經將近1千人，大家一起努力集結更多聲音讓中央聽到。

民進黨立委莊瑞雄也在臉書發聲明並嚴正表示，該案尚未取得地方共識，更未依法完成相關程序，民間業者切勿強行推動。他強調：「只要沒有地方共識，就別想貿然強推！」