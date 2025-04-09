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基隆生命典藏館塔位無法預購 市府籲勿受騙

中央社／ 基隆9日電

基隆市政府拆除市立納骨塔，原地改建生命典藏館，現正開挖地基，民政處卻陸續接獲市民詢問預購方式，懷疑有業者從中牟利。民政處呼籲，塔位無法預購，勿聽信不肖業者話術。

市府民政處近半年陸續接到市民來電，詢問是否能預購塔位，民政處人員試著探詢市民消息來源，但來電者僅回應「聽說」帶過，懷疑有民間業者從中推銷。

民政處宗教禮儀科長楊景禎今天指出，公立納骨塔是收取規費並提供「寄存權」，不是私人塔位商業買賣行為，因此無法預購，呼籲市民勿輕信坊間不實訊息，或不肖業者的推銷話術，以免個人權益受損。

楊景禎表示，生命典藏館工程於去年11月25日開工，將興建地下1樓、地上6樓鋼筋混凝土建物，目前舊納骨塔已拆除，現正施作基礎設施及水保設施，預估明年12月14日完工，市府預計在主體工程接近完工時，開會討論各樓層塔位定價，經審議確定後會對外公告。

民政處指出，生命典藏館完工後將，第1期預計釋出個人骨灰櫃1萬9000格、雙人骨灰櫃500格、個人骨骸櫃4000格、靈位牌5000格，將視情況分期釋出，最終容量可達個人骨灰櫃5萬餘格。

納骨塔

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