台東海岸設風電「漏洞百出」？ 立委莊瑞雄：沒共識就別想強推

近期民間單位擬在台東成功鎮與長濱鄉沿海地區推動「東成陸域風力發電計畫」，引發地方民眾疑慮與社會關注。民進黨立委莊瑞雄表示，該案尚未取得地方共識，更未依法完成相關程序，目前無論在程序、風險評估、社會溝通都漏洞百出，「只要沒有地方共識，就別想貿然強推。」

莊瑞雄指出，依據「環境影響評估法」規定，所有開發案正式進入環評程序前，必須在「開發行為論壇」完成預公告，提供民眾表達意見機會，但該案目前僅於網站低調上線，連一場公開說明會都未開，顯示業者與主管機關在資訊揭露與地方溝通上嚴重失職。

莊瑞雄列出該計畫三大負面影響，首先是地景與文化破壞；其次是地質風險未明，該區為地震活動頻繁地帶，風機基礎施工與長期運轉，可能對地層穩定造成潛在威脅；最後則是低頻噪音危害健康，但業者至今未提出具體應對方案。

莊瑞雄指出，該案若涉及原住民族保留地或傳統領域，依法須履行「事前諮商與同意」（FPIC）程序，但至今連基本的部落溝通都沒有，形同無視原民權益與法律規定，「原住民族基本法是寫好看的？面對這麼大的開發案，連諮商都不敢開始，是不敢面對民意，還是根本無視？」

莊瑞雄強調，他支持綠能發展，也樂見台東參與能源轉型，但前提是依法行政、尊重地方、科學審慎，這起風電案目前無論在程序、風險評估、還是社會溝通層面都漏洞百出、極不成熟，根本無法取得地方支持。

「沒有共識、沒有程序、沒有誠意，這案子不會過、也不該過！」莊瑞雄呼籲開發單位應立即放緩腳步，重啟與地方政府、居民及部落的實質溝通，確保資訊透明、程序完備，否則只會激起更大反彈，讓社會對綠能轉型失去信任。