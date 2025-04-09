超搶手！礁溪「火金姑的故鄉」賞螢導覽報名秒殺 每場都額滿

宜蘭小礁溪「火金姑的故鄉」賞螢活動即將起跑，鄉公所安排專業生態導覽共12場次，今天中午開放網路報名，360個名額立即線上秒殺，非常搶手。鄉公所表示，沒有搶到名額的人別難過，到現場掃QR-Code，透過手機也能聽到線上預錄導覽。

礁溪鄉匏崙村匏杓崙路一帶俗稱「小礁溪」，有清澈的河川溪流及草木扶疏，礁溪鄉公所在這裡打造宜蘭縣第一個公私協力合作的賞螢區。為了兼顧賞螢人車安全，這個月起從礁溪鄉匏杓崙路137-3號至小礁溪橋路段，每天下午4時至晚上8時交通管制車輛通行，直至5月底賞螢季結束。

為達到生態教育旅遊，鄉公所安排從4月19日至5月4日的每星期六、日為期6天，每晚兩個場次的賞螢生態導覽解說，由於聲音不能太大及喧嘩，規定每場次只能30人參加。今天中午12時開放網路報名，全部12個場次共360個名額，不到5分鐘就被訂光，民眾搶報名手腳相當快。

鄉長張永德表示，鄉公所帶領民眾探尋螢火蟲蹤跡，教育守護自然的重要性，而且公所為了保育，特別把螢火蟲出沒路段的路燈換成「紅光」，適合螢火蟲生長及繁殖環境，賞螢同時也不要造成傷害，請大家遵守「不捕捉、不驚擾、不使用強光」原則，並自備飲用水及環保杯具。

小礁溪螢況絕佳，加上公私協力共同守護，近年來已經逐漸打響國際知名度，去年有日本及港澳遊客專程前來，今年鄉公所及螢區入口的居悠谷民宿都接獲國際客詢問電話，飯店業者更是在上個月就推出賞螢住宿專案，吸引喜愛生態民眾來到礁溪旅遊。