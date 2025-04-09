台鐵北花線票價漲32％ 議會國民黨團抗議要求凍漲

台鐵票價將於6月23日調漲，花蓮往台北自強號將從440元漲到583元，漲幅達32%。花蓮縣議會國民黨團議員不滿漲幅太大，今天到花蓮車站抗議，希望台鐵公司凍漲北花票價，若台鐵未盡快回應訴求，不排除號召民眾包圍車站表達不滿。花蓮站長吳佳陽回應，再將鄉親心聲傳達給公司。

議會國民黨團8位議員與13鄉鎮多位代表約20餘人，今天到花蓮車站抗議，舉著「落實交通平權與區域正義」、「花東線北迴線暫緩票價調漲」、「不要川普32%、不要台鐵32％」等標語，希望台鐵凍漲票價，並將陳情書交給站長吳佳陽。

吳佳陽說明，台鐵去年虧損137.8億元，公司調漲票價的計算公式是採「地遠遞減制」，台北到花蓮194公里，路程調漲幅度為32％，而台北到板橋約7.2公里47.7％、台北到新竹78.1公里42.9％、台北到台中165公里為33.6％，整體平均調漲幅度為26.8％，代表坐愈遠票價愈便宜，歡迎大家往花東遊玩。

花蓮市民代表江如玲提高音量說，「北回鐵路賺錢」、「東部幹線賺錢」，認為台鐵不應用花東線的盈餘補貼公司虧損，吳緩頰，公司會審議評估花東優惠方案，希望大家給予時間。

黨團書記長吳東昇表示，花蓮到台北漲143元，台北到高雄新左營才漲151元， 花蓮人不論外出上班、求學，甚至出國都必須搭乘火車，在蘇花公路安全提升計畫尚未完成前，不希望台鐵票價漲價。

縣議員林玉芬說，執政黨蘇花安、花東快都不做，還要在花蓮地震尚未復甦之際，調漲車票錢，更批評民進黨「要花蓮人的票，卻不照顧花蓮人」，對花蓮人不公平。