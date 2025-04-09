影／以為是雞…台東民宅後院驚見二級珍貴鳥藍腹鷴 農業處：太難得

台東大武鄉山豬窟1戶民宅後院突闖入1隻色彩鮮艷似雞非雞的鳥，民眾好奇拿起手機拍攝下來，經縣府農業處檢視影像，發現是被列為第二級珍貴稀有的保育類野生動物，是台灣特有種鳥類「藍腹鷴」。

農業處表示，根據影像中的特徵應為雄鳥，雄鳥全身帶有光澤的暗藍色，羽冠和背部則為鮮明的白色，尾部也有兩根漂亮的白色長羽，臉部都呈紅色，棲息台灣海拔約300至2000公尺間的山林中。

「還以為是雞呢？」拍攝的謝姓男子說，昨天下午外出，就在一戶民宅後院馬路上，看到1隻很漂亮的物體在移動，仔細一看，好像1隻雞，但羽毛顏色又不太像，就拿手機拍下，不到幾秒牠就躲進樹叢。

農業處指出，藍腹鷴也被稱台灣山雞，是第二級珍貴稀有的保育類野生動物，他們生性羞怯、敏感、警覺性極高，稍受干擾即迅速鑽入草叢或飛離，能夠在民宅附近發現，確實機會難得。