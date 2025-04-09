台東海岸設風機 東管處：不同意

風電業者擬在台東海岸線設置58部風力發電機，引爆地方強烈反彈。東部海岸國家風景區管理處表態不建議也不同意釋出土地設風機；國民黨立委黃建賓說，已向中央表達台東鄉親堅決不同意，要求嚴格審查，並發起連署要求正視地方民意。

據環境部環評開發案論壇公告資訊，去年10月業者提出東風陸域風力發電計畫，擬於太麻里鄉、大武鄉及達仁鄉設置33部風力發電機，去年底又提出東成陸域風力發電計畫，擬於成功鎮、長濱鄉海岸邊設置25部風機，兩案雖已截止意見蒐集，但不僅網友憂心恐衝擊生態環境，居民也擔心美麗海風不再，紛紛抗議。

有民眾擔心，東部海岸國家風景區管理處配合國家綠能政策釋出土地設風機，處長林維玲說，東海岸台11線沿線都屬景觀道路，國家風景區以景觀為賣點，不適合設風機，縣府來文詢問意見，已回覆不建議也不同意。

台東縣府財經處指出，縣府支持符合在地特性的再生能源發展，但以不破壞自然環境、不影響居民權益為前提，大型陸域風力發電案涉及景觀、生態、文化及居住品質，不視為優先選項。若業者提出環評申請，將請中央從嚴審慎處理。

黃建賓說，數十部風機規畫設置在台東海岸線，恐毀壞絕美海景，他及縣府皆表達堅決不同意未經共識的風電開發。

黃建賓表示，業者在環境部論壇的公告已有逾4萬次點閱及數千則留言，強烈反映出台東鄉親堅決不同意風電毀台東海岸的立場，因此他發起「我們不同意，風電毀台東」網路及實體連署，讓中央聽見地方的心聲。另外，台東縣議會今天也將舉辦座談會，聽取東海岸鄉鎮代表心聲。

台東風電開發爭議，業者表示，依規定在開發前於環境部論壇公告並讓民眾上網表達意見，將安排時間於地方舉辦公開說明會，後續由環境部邀集專家委員審查。