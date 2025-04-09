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基隆老社區受漏水苦 改善工程減民怨

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆信義區民生世界社區早年開發時未將自來水管線委由水公司管理，因管線年久失修、鏽蝕破裂，居民飽受水壓不穩、漏水之苦。水公司推動「老舊高地社區改善計畫」，住戶、市府及水公司一起分擔經費，工程完工改善後供水正常。其他高地社區也可循此模式處理。

民生世界社區有近600戶，住戶說，由於管線屬社區私有財產，更換所需費用龐大，社區難以自行負擔，前立委蔡適應爭取推動「老舊高地社區改善計畫」改善高地社區供水。

市議員陳軍佐說，經過多次協調，水公司收到2495萬元後，簽訂「民生社區高地供水改善工程」合約，市民分擔20%、市府補助20%、水公司負擔60%，先前漏水有的住戶要繳到1千2到2千多元不等，現在都已恢復正常。

市議員韓世昱表示，改善工程完工後居民水費大幅降低，解決先前水費暴增問題。但日前住戶反映，跳電造成調節用水系統短路關閉，居民無水可用，居民抱怨連連，建議應改為自動調節裝置且有遠端監控改善。

自來水公司指出，會加強檢測及觀察，評估將該社區加壓設施監控自動化。2021年至今，循此計畫已改善幸福華城、壯觀台北、富都新城、民生世界、美之國、七堵山區綠葉山莊、原美館、優泉小鎮等多處高地社區供水設施。

住戶 水公司 高地

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