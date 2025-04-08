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花蓮吉安鄉公所開路增交通便利 居民步行不必再繞路

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣吉安鄉宜安段土地遭民眾占用45年，造成附近住戶通行不便，吉安鄉公所編列157萬元打通道路。記者王思慧／攝影
花蓮縣吉安鄉宜安段土地遭民眾占用45年，造成附近住戶通行不便，吉安鄉公所編列157萬元打通道路。記者王思慧／攝影

花蓮吉安鄉宜安段土地遭民眾占用45年，造成附近住戶通行不便，吉安鄉公所編列157萬元打通道路，並協助占用戶拆除建物。工程去年底動工，原預計4月6日完工，卻遇上台電管線遷移延宕，復工後預計2周內完工開放通行。

宜安段815、815-1地號等土地位於吉安車站附近，1980年被鄉公所徵收後未開闢，竟被民眾占用興建鐵皮工寮，導致南昌路居民要去昌隆三街口的南昌活動中心時，需繞行一大圈，費時又費力。

鄉長游淑貞今天在鄉公所建設課長吳印浴、鄉民代表詹益萬、余震華、林志忠、南昌村長陳振興及廠商陪同下，前往視察道路開闢工程。

吳印浴表示，徵收土地先前因未依計畫開闢，而被中央列管，經鄉公所與占用戶協調拆除後，南昌路端違建去年自行拆除，但昌隆三街端遲未拆除，依「違章建築處理辦法」直接拆除。

吳印浴說，拆除費用加上開闢道路費用，總經額為157萬元，道路打通工程預計鋪設寬度4公尺、長度約47公尺的道路，2周內將完工並開放通行。

村長陳振興感謝鄉公所用心建設，他說，這條道路打通後，住在南昌路上的居民，可以不用繞路就直接走到南昌活動中心參與活動，加上村裡不好停車，道路開通後能增加村民步行意願。

游淑貞表示，在代表會的支持下，自籌經費打通南北2個要巷變成道路，雖然拆除到開闢過程中，歷經許協調與協商，不過相信完工後可為附近居民帶來安全與便利。

吉安鄉長游淑貞表示，在代表會的支持下，自籌經費打通南北2個要巷變成道路，完工後可為附近居民帶來安全與便利。記者王思慧／攝影
吉安鄉長游淑貞表示，在代表會的支持下，自籌經費打通南北2個要巷變成道路，完工後可為附近居民帶來安全與便利。記者王思慧／攝影

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