憂風電恐毀台東絕美海岸 立委黃建賓籲連署反對、守護台東

風電業者擬在台東海岸線設置風力發電機，引發民意強烈反彈。國民黨立委黃建賓指出，已向中央強烈表達台東鄉親堅決不同意的立場，並要求嚴格審查，另因環境部論壇已截止意見蒐集，因此將發起實體及網路連署，務必讓中央聽進廣大民意，守護台東的美麗環境。

據環境部環評開發案論壇公告資訊，「東成陸域風力發電計畫」擬於台東縣成功鎮、長濱鄉海岸邊設置25部風力發電機，引爆地方民怨，另還有「東風陸域風力發電計畫」擬於太麻里鄉、大武鄉及達仁鄉設置33部風機，不過在環境部論壇上，兩案已截止意見蒐集。

黃建賓指出，根據開發業者的資訊，數十部風力發電機規畫設置在台東海岸線，恐毀壞台東人引以為傲的絕美海景，尤其在未經地方共識下，萬一貿然推進，將影響世世代代的居住環境，自己及台東縣府皆已公開表達堅決不同意未經共識的風電開發，絕對會守護台東美麗的環境。

對於台東風電開發爭議，業者表示，依規定在開發前需要事先公告於環境部的論壇，公告20日內民眾可上網表達意見，未來將安排適當時間於地方舉辦公開說明會，後續由環境部邀集專家委員審查。

黃建賓表示，截至4月7日，業者在環境部論壇上的公告已有超過4萬次點閱及數千則的留言，強烈反映出台東鄉親堅決不同意風電毀台東海岸的立場，不過從業者說法看來，後續似乎有意持續推進，然而環境部論壇上的公告，卻已於昨天停止意見表達，「民意的聲音絕對不能停，必須要讓中央正視此議題！」