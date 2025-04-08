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憂風電恐毀台東絕美海岸 立委黃建賓籲連署反對、守護台東

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委黃建賓。圖／黃建賓辦公室提供
國民黨立委黃建賓。圖／黃建賓辦公室提供

風電業者擬在台東海岸線設置風力發電機，引發民意強烈反彈。國民黨立委黃建賓指出，已向中央強烈表達台東鄉親堅決不同意的立場，並要求嚴格審查，另因環境部論壇已截止意見蒐集，因此將發起實體及網路連署，務必讓中央聽進廣大民意，守護台東的美麗環境。

據環境部環評開發案論壇公告資訊，「東成陸域風力發電計畫」擬於台東縣成功鎮、長濱鄉海岸邊設置25部風力發電機，引爆地方民怨，另還有「東風陸域風力發電計畫」擬於太麻里鄉、大武鄉及達仁鄉設置33部風機，不過在環境部論壇上，兩案已截止意見蒐集。

黃建賓指出，根據開發業者的資訊，數十部風力發電機規畫設置在台東海岸線，恐毀壞台東人引以為傲的絕美海景，尤其在未經地方共識下，萬一貿然推進，將影響世世代代的居住環境，自己及台東縣府皆已公開表達堅決不同意未經共識的風電開發，絕對會守護台東美麗的環境。

對於台東風電開發爭議，業者表示，依規定在開發前需要事先公告於環境部的論壇，公告20日內民眾可上網表達意見，未來將安排適當時間於地方舉辦公開說明會，後續由環境部邀集專家委員審查。

黃建賓表示，截至4月7日，業者在環境部論壇上的公告已有超過4萬次點閱及數千則的留言，強烈反映出台東鄉親堅決不同意風電毀台東海岸的立場，不過從業者說法看來，後續似乎有意持續推進，然而環境部論壇上的公告，卻已於昨天停止意見表達，「民意的聲音絕對不能停，必須要讓中央正視此議題！」

黃建賓還說，先前國防部擬在關山設置戰備道，引發破壞大規模良田的疑慮，他除了與鄉親共同舉行記者會抗議，也將地方連署意見轉給中央，最後成功阻止。因應這次風電開發案，他也將發起「我們不同意，風電毀台東」網路及實體連署，民眾可線上填寫（https://forms.gle/ee1SpyNUDCoVqQHV6）或至他台東縣服務處填寫紙本，相關民眾意見將會轉交給中央，要讓中央聽見地方的心聲。

風電業者擬在台東海岸線設置風力發電機，引發民意強烈反彈。國民黨立委黃建賓指出，已向中央強烈表達台東鄉親堅決不同意的立場，也將發起實體及網路連署。圖／黃建賓辦公室提供
風電業者擬在台東海岸線設置風力發電機，引發民意強烈反彈。國民黨立委黃建賓指出，已向中央強烈表達台東鄉親堅決不同意的立場，也將發起實體及網路連署。圖／黃建賓辦公室提供

台東 環境部 黃建賓

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