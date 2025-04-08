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基隆民生世界社區漏水水費暴增 改善完工水費降解民怨
基隆信義區民生世界社區近600戶，早年未將社區內自來水管線委由自來水公司管理，長期以來因老舊漏水嚴重，水費增4、5倍惹怨。水公司推動「老舊高地社區改善計畫」，市民分擔20%、市府補助20%、自來水公司負擔60%，近日工程完工水費大降。其他高地社區也可循此模式解決供水困境
信義區民生世界社區早年開發時並未將社區內自來水管線委由自來水公司管理，長期以來因管線年久失修、鏽蝕破裂，導致居民飽受水壓不穩、漏水頻繁等困擾，水費暴增致住戶怨聲載道。
住戶說，由於管線屬社區私有財產，更換所需費用龐大，讓社區難以自行負擔。前立委蔡適應積極爭取下，推動「老舊高地社區改善計畫」，為高地社區爭取改善老舊水管解決漏水問題。
市議員陳軍佐表示，社區主委陳以淳111年3月日協助向水公司提出高地供水納管申請，經過多次協調，工程於同年10月完成經費撥付，水公司收到2495萬元後，正式簽訂「民生社區高地供水改善工程」合約。整體工程經費由市民分擔20%、市府補助20%、自來水公司負擔60%。
陳軍佐說，民生世界社區的水壓不穩問題困擾居民多年，這次能順利納入中央計畫並獲得補助，是多方努力與團結的成果，日前已完工。住戶水費本來只要數百元，因漏水要繳到1千2到2千元不等，現在都已恢復正常。
市議員韓世昱表示，改善工程完工後居民水費大幅降低，解決先前高水費問題。但日前住戶反映，跳電造成調節用水系統短路關閉，無水可用，水公司雖已排除。建議應改為自動調節裝置，並且請公司遠端監控，隨時可作改善，避免社區用水受到影響，避免馬達空轉故障。
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