日藝術家平子雄一以基隆山海地貌 打造童話風景展療癒

日本藝術家平子雄一的作品曾受多家國際藝術機構收藏，今天起在基隆美術館辦大型個展，他以基隆獨特的山海地貌及城市意象為創作靈感，用立體裝置、雕塑與繪畫手法，打造童話風景展十分療癒，展期至6月29日止。

基隆市府文化觀光局今天在基隆美術館推出「超越理想的風景—平子雄一個展」，平子雄一出生於日本岡山，作品曾受多家國際藝術機構收藏，創作常以萬物有靈為觀點，象徵人與自然的共存。

基隆美術館展覽入口以亮黃色布景開場，象徵陽光與生命力，展場內以藍色紗網與環山設計結合，呼應基隆的山海環境，展現人與環境互動的普世命題。

副市長邱佩琳說，平子雄一的作品色彩大膽卻和諧，以細膩的藝術語彙，將基隆的群山與港灣融合其代表性的創作角色「小樹人」，彷彿走入童話般的自然秘境，傳遞出自由與純粹的內在情感，希望市民透過這場展覽，獲得療癒與靈感。

市長謝國樑表示，平子雄一的作品呈現城市與自然交會的奇幻想像。市府積極推動城市再生與文化發展，讓更多人看見基隆豐富的人文底蘊與藝術潛力。