快訊

被進一步加徵50%關稅！陸外交部：若美執意打關稅戰 必將「奉陪到底」

謝宜容涉貪起訴！今「全部認罪」開庭哭花臉 100萬交保加戴電子腳鐐

30萬張大量打不開！鴻海收跌停125元 寫1年多新低

聽新聞
0:00 / 0:00

日藝術家平子雄一以基隆山海地貌 打造童話風景展療癒

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
日藝術家平子雄一以基隆山海地貌，打造童話風景展療癒。圖／基隆市政府提供
日藝術家平子雄一以基隆山海地貌，打造童話風景展療癒。圖／基隆市政府提供

日本藝術家平子雄一的作品曾受多家國際藝術機構收藏，今天起在基隆美術館辦大型個展，他以基隆獨特的山海地貌及城市意象為創作靈感，用立體裝置、雕塑與繪畫手法，打造童話風景展十分療癒，展期至6月29日止。

基隆市府文化觀光局今天在基隆美術館推出「超越理想的風景—平子雄一個展」，平子雄一出生於日本岡山，作品曾受多家國際藝術機構收藏，創作常以萬物有靈為觀點，象徵人與自然的共存。

基隆美術館展覽入口以亮黃色布景開場，象徵陽光與生命力，展場內以藍色紗網與環山設計結合，呼應基隆的山海環境，展現人與環境互動的普世命題。

副市長邱佩琳說，平子雄一的作品色彩大膽卻和諧，以細膩的藝術語彙，將基隆的群山與港灣融合其代表性的創作角色「小樹人」，彷彿走入童話般的自然秘境，傳遞出自由與純粹的內在情感，希望市民透過這場展覽，獲得療癒與靈感。

市長謝國樑表示，平子雄一的作品呈現城市與自然交會的奇幻想像。市府積極推動城市再生與文化發展，讓更多人看見基隆豐富的人文底蘊與藝術潛力。

今天開幕平子雄一親自導覽，並將於5月3日、17日及6月21日舉辦3場專家導覽，深入介紹其創作理念，邀請民眾一同體驗藝術家筆下超越現實的奇幻風景。

日藝術家平子雄一以基隆山海地貌，打造童話風景展療癒。圖／基隆市政府提供
日藝術家平子雄一以基隆山海地貌，打造童話風景展療癒。圖／基隆市政府提供
日藝術家平子雄一以基隆山海地貌，打造童話風景展療癒。圖／基隆市政府提供
日藝術家平子雄一以基隆山海地貌，打造童話風景展療癒。圖／基隆市政府提供
日藝術家平子雄一以基隆山海地貌，打造童話風景展療癒。圖／基隆市政府提供
日藝術家平子雄一以基隆山海地貌，打造童話風景展療癒。圖／基隆市政府提供
日藝術家平子雄一以基隆山海地貌，打造童話風景展療癒。圖／基隆市政府提供
日藝術家平子雄一以基隆山海地貌，打造童話風景展療癒。圖／基隆市政府提供

基隆 日本 美術館

延伸閱讀

關稅風暴 工業區廠商聯合總會：政府可謀定而後動

新北議員江怡臻回擊綠營：關稅戰地方首長因應不是「瞎」 是對產業負責任

川普高關稅 謝國樑：有業者受劇烈影響 北北基桃市長最快後天會商

美對等關稅衝擊 謝國樑：基隆3大面向協助在地產業因應

相關新聞

日藝術家平子雄一以基隆山海地貌 打造童話風景展療癒

日本藝術家平子雄一的作品曾受多家國際藝術機構收藏，今天起在基隆美術館辦大型個展，他以基隆獨特的山海地貌及城市意象為創作靈...

金馬影后陳淑芳與善心人捐生活輔具 愛心菜販陳樹菊也受邀

金馬影后陳淑芳與多位企業界人士共同捐贈電動床、輪椅、助行器等輔具各給台東縣政府，由縣長饒慶鈴代表接受，愛心菜販陳樹菊阿嬤...

捕獲台東第一尾黑鮪魚 縣府祭出補助漁船20萬獎金

到了捕捉黑鮪魚的季節，台東縣府為提升漁民的捕魚熱情，補助新港區漁會首度推出捕獲台東第一尾黑鮪魚可獲得20萬獎金活動。縣府...

台東新生兒連3年成長 南迴線首家公托開幕額滿

台東新生兒連續3年成長，去年有1559名新生兒，縣府在金峰鄉籌備南迴線首家公共托嬰中心，昨揭牌收托，目前已額滿；社會處表...

回響／澤珍珠菜 基市府將闢保育區

本報昨獨家報導，國內曾被宣告滅絕的植物「澤珍珠菜」，5年前突然重現基隆暖暖運動公園野地，卻「被拔光」，地方人士保種復育有...

清明連假 花蓮夜市像過年

花蓮清明連假住房率約5成5，加上返鄉潮，觀光景點出現久違的人氣。遠雄海洋公園連假4天1.8萬人次入園；東大門夜市累積近8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。