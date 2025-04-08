金馬影后陳淑芳與善心人捐生活輔具 愛心菜販陳樹菊也受邀

金馬影后陳淑芳與多位企業界人士共同捐贈電動床、輪椅、助行器等輔具各給台東縣政府，由縣長饒慶鈴代表接受，愛心菜販陳樹菊阿嬤也受邀。饒除感謝陳淑芳等人的善舉，也鼔勵民眾捐出用不到的輔具，讓資源循環服務。

饒慶鈴表示，台東縣輔具暨生活重建中心自成立以來，持續致力提供專業的輔具評估、維護及修繕服務，已協助近千身障朋友使用，同時提供不少居家空間無障礙環境改善，讓資源得以延續，惠及更多有需要的民眾。

捐贈儀式在包含陳淑芳、新北市樂心關懷協會林陽晋理事長、偉鉅土地開發公司、杏華醫療器材有限公司等公司行號及個人共同集資購買輔具，捐贈包括拐杖、助行器、輪椅、電動床等總額近50萬元輔具，同時陳樹菊共同見證。

林陽晋表示，他發現社會上有許多身心障礙者有輔具需求，因此，多年前就和陳淑芳及其他好朋友合作，以棉薄之力購得輔具來給有需要的人，更希望社會多多關注身障朋友，讓愛蔓延。