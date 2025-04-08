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捕獲台東第一尾黑鮪魚 縣府祭出補助漁船20萬獎金

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
捕捉黑鮪魚的季節到來，台東縣府為提升漁民的捕魚熱情，補助新港區漁會首度推出捕獲台東第一尾黑鮪魚可獲得20萬獎金活動。本報資料照片
捕捉黑鮪魚的季節到來，台東縣府為提升漁民的捕魚熱情，補助新港區漁會首度推出捕獲台東第一尾黑鮪魚可獲得20萬獎金活動。本報資料照片

到了捕捉黑鮪魚的季節，台東縣府為提升漁民的捕魚熱情，補助新港區漁會首度推出捕獲台東第一尾黑鮪魚可獲得20萬獎金活動。縣府表示，活動期間從4月1日起至6月底止，期盼增加漁民出海捕捉黑鮪魚動力。

縣府農業處指出，活動參選資格，漁船須經中央主管機關許可具有捕撈黑鮪魚資格者且設籍本縣；其次，需在台灣沿近海捕獲太平洋黑鮪；另重量應達180公斤以上且起鉤時應為活魚；漁船捕獲時應立即綁上生態標籤，通報綠島電台並最先航抵新港漁港者。

黑鮪魚（又稱藍鰭金槍魚）是一種深海的頂級食用魚類，台東捕捉黑鮪魚以成功鎮新港漁港為最大宗，每年4月至6月份，正值黑鮪魚的產卵期，魚群會隨著黑潮北上，因此，漁民都會前往綠島及蘭嶼黑潮流經的海域捕捉，成為東部黑鮪魚漁場之一。

新港區漁會表示，漁民捕捉黑鮪魚大多以「延繩釣」方式為主，一來可以節省人力外，也能保持鮮度，讓魚身肉質不受破壞，市場拍賣價格相對比較好一點。去年黑鮪魚大爆發，捕獲超過200尾，和過去僅2、30尾相比相差很大，可說是歷年來最大豐收，甚至有船長3個月就捕獲8尾。

農業處強調，推出捕獲第一尾黑鮪魚獎金活動，將可為當地漁業注入了一股新的活力，不僅提升了漁民的捕魚熱情，也為新港漁港帶來了更多的關注與活力。透過這樣的活動，不僅能夠促進漁民間的交流與合作，也能加強漁業資源的管理與保護，確保捕撈活動能夠在可持續的範圍內進行。

台東 漁民 黑鮪魚

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