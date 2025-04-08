清明連假 花蓮夜市像過年

花蓮清明連假住房率約5成5，加上返鄉潮，觀光景點出現久違的人氣。遠雄海洋公園連假4天1.8萬人次入園；東大門夜市累積近8萬人次造訪，東大門、自強夜市主委呂佩芹說，夜市整體還未恢復到去年403地震前盛況，但有愈來愈好趨勢。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出，今年清明連假前2天有5成住房率，後2天有4成左右，返鄉民眾不少，對觀光產業多少有幫助，讓夜市、伴手禮、餐廳等生意有成長。

伴手禮業者劉瑞祺說，連假業績較過去同期少2成，不過在返鄉民眾支持下，仍比平時多出1倍。

今年清明連假，花蓮夜市營運狀況相當不錯，呂佩芹表示，連假前1天就有部分攤位出現排隊人龍，首2天人潮達最高峰，幾乎每攤都有人排隊；不過連假第3天下雨，人流有減少，連假最後1天大家返回工作崗位恢復平日水準，整體買氣和農曆春節差不多。

縣府觀光處統計，4月2日至6日花蓮夜市共累積7萬7750人次，以連假前2天最多。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，清明連假住房率跟歷年全盛時期相比，衰退2成左右，住宿率約5成5，因清明返鄉民眾多，大家回家鄉祭祖住老家，對旅宿業住房率沒太大成長。