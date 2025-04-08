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全國第一鮪 蘇澳搶先東港

聯合報／ 記者戴永華潘奕言／連線報導
「全國第一鮪」由宜蘭奪下，船長林宜俊與船主邱玲珠開心地與黑鮪魚合影。記者戴永華／攝影
「全國第一鮪」由宜蘭奪下，船長林宜俊與船主邱玲珠開心地與黑鮪魚合影。記者戴永華／攝影

宜蘭縣南方澳屏東東港漁民幾乎同時傳捷報，捕獲今年第一尾黑鮪魚，但蘇澳籍漁船「全昌隆681號」搶先一步，昨凌晨在鞭炮祝賀聲中返抵漁港，經鑑定委員會鑑定秤重達216公斤，不但創下蘇澳第一鮪，更領先屏東，成為「全國第一鮪」。

全昌隆168號漁船船長林宜俊說，往花蓮東海域出海，兩天下餌都「摃龜」，後轉往北方海域，抵達釣魚台南方時，5日半夜下魚餌，6日上午7時許「中了」，全船船員都開心拍手叫好。

「這條母黑鮪算滿乖的，我們打了一點麻藥，約5分鐘就把牠拉到船上。」林宜俊說，為證明是活體捕獲，全程錄影，接著火速返航，昨凌晨1時28分抵達南方澳漁港。

「蘇澳第一鮪」鑑定條件嚴格，須符合4個要件，包含蘇澳籍延繩釣漁船捕獲、活魚上鉤、重量至少180公斤，及4月1日之後捕獲。

49歲林宜俊雖僅10年捕魚經驗，但2020年就曾抓過「蘇澳第一鮪」，當時每公斤售價1萬元，他希望今年能夠賣到更好的價格。

至於南台灣的屏東第一鮪，為東港籍漁船「茂豐祥號」5日深夜11時多捕獲的公黑鮪，昨凌晨4點50分回到漁港，當黑鮪魚從船艙中緩緩吊起，現場響起一片掌聲。有經驗的民眾看了說，「一定超過200公斤」，但確切重量保密，將於11日拍賣時公布。

船長陳睿豪也成為有史以來最年輕的屏東第一鮪船長，5日捕獲當天，剛好是他32歲生日，第一鮪成為最棒的生日禮物。他靦腆地說，捕魚已7年多，之前是跟爸爸一起，2年前開始獨立作業，能抓到第一鮪真的很幸運。

船長父親陳保勝比兒子更開心，他說要抓到第一鮪可遇不可求，他捕了30多年都沒抓到，沒想到兒子接手2年就到手。

南方澳 屏東 蘇澳

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