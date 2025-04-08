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回響／澤珍珠菜 基市府將闢保育區

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

本報昨獨家報導，國內曾被宣告滅絕的植物「澤珍珠菜」，5年前突然重現基隆暖暖運動公園野地，卻「被拔光」，地方人士保種復育有成，盼公部門能協助復育。基隆市政府昨說樂觀其成，將請專家協助闢設保育專區，讓澤珍珠菜「落地生根」，也可成為生態教育示範基地。

義建社區發展協會執行長王奕荃說，社區復育能力有限，苗圃如能闢設保育地點協助，志工也願意進去幫忙，最重要是公部門協助保育工作。農業部林業試驗所鍾詩文博士曾帶回6株保種成功，也建議透過地方政府的力量，協助闢設保育專區，讓澤珍珠菜成為在地物種。

基隆市府產發處代理處蔡馥嚀說，澤珍珠菜消失多年重現暖暖，相當珍貴且難得，在野外生長民眾易認為是野草拔走，會促成公部門協助。

蔡馥嚀表示，暖暖苗圃地理位置、生態環境和發現地暖暖運動公園差不多，甚至有更好的林相、生態，當成澤珍珠菜復育基地沒問題，可多元化栽種復育。蔡馥嚀指出，將請植物專家協助栽種及規畫，促成保育專區建立，日後成為生態教育示範區域。

至於台灣海洋大學海洋生物研究所教授陳義雄帶領的魚類研究團隊，在花蓮花蓮溪發現第一隻世界新屬新種「花蓮臺塘鱧」。陳義雄說，花蓮溪附近幾條溪流都可能有族群，研究團隊已改變策略，努力尋找到第二隻。

陳義雄說，團隊會以夜採方式調查，夜間採樣很危險，一不小心可能跌入溪谷急流被沖走，或跌入深潭，一般而言，「不是優勢種就不容易被發現」。

復育 珍珠 花蓮

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