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台東新生兒連3年成長 南迴線首家公托開幕額滿

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

台東新生兒連續3年成長，去年有1559名新生兒，縣府在金峰鄉籌備南迴線首家公共托嬰中心，昨揭牌收托，目前已額滿；社會處表示，全縣公、私托嬰中心可收托數達335名，接下來兒家館托嬰中心也會加入營運。

縣長饒慶鈴表示，台東全縣新生兒出生人數連續3年正成長，去年新生兒1559人，南迴線4鄉占181人，讓家庭安心生養、降低育兒負擔是縣府使命，會繼續努力完善各項育兒政策。

社會處說明，托嬰中心室內面積160.7平方公尺，規畫遊戲空間及學習區域，聘請5位合格托育人員，可收托24名嬰幼兒，提供0至3歲嬰幼兒完善照顧，昨天開幕名額就額滿，可見托嬰需求熱烈。

台東已設公私協力托嬰中心4站及私托6處，再加上新開幕的金峰站，全縣收托數可達335名。縣府表示，台東縣府近年提高生育補助、婚後孕前健檢補助、母嬰八大好禮、免費到宅育兒指導、新生兒專屬育兒生日禮、公私托月費一致等措施，期盼成為育兒家庭神隊友。

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