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嵩雷董座捐車數千萬！今再捐復康巴士 車牌尾碼竟都是118、119

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
嵩雷精密工業股份有限公司董事長張顯松捐贈兩輛復康巴士，還特別挑選車牌尾數「118」號碼，讓載滿愛心的車輛深入偏鄉角落服務人群，散播愛與希望。圖／縣府提供
嵩雷精密工業股份有限公司董事長張顯松捐贈兩輛復康巴士，還特別挑選車牌尾數「118」號碼，讓載滿愛心的車輛深入偏鄉角落服務人群，散播愛與希望。圖／縣府提供

嵩雷精密工業股份有限公司董事長張顯松是宜蘭子弟，近年來捐贈家鄉各式救災及醫療照護車輛共20幾輛，累計高達數千萬元。他有感於縣府社會處投入照顧身障者的用心，今天捐贈兩輛復康巴士，還特別挑選車牌尾數「118」幸福碼，只要路上看到自己捐的車，滿心歡喜感動，鼓舞他繼續散播愛與希望。

年近60歲的張顯松是員山鄉人，公司位於新北市，他相當低調，幾乎每次多由妻子陳美華代表捐贈。近年來依不同需求用途捐車，包括消防後勤車、長照專車、復康巴士、救護車、地震救災車及公務車等，今天在縣政府捐贈兩輛復康巴士共360萬元，由社會處長林蒼蔡代表接收，包括去年也捐社會處兩輛車，分別命名幸福1、2、3、5號。

處長林蒼蔡表示，全縣3萬多名身障者，肢障者就占了三分之一，透過復康巴士服務肢障者就醫、就養、就學、就業等；宜蘭幅員遼闊，該處22輛復康巴士使用分布溪南與溪北各9輛，兩個山地偏鄉分別有2輛。依規定跑10年、達12萬5千公里數可申請報廢，他們服務綿密，其中4輛車才跑7年就已超過12萬5千公里，感謝張董事長與夫人捐車拋磚引玉，讓愛轉動、行動無礙。

陳美華表示，代表董事長感恩心捐贈兩輛復康巴士幸福3號和5號，這次是以家人張雅晴女士的名義捐贈，兩輛復康巴士配備升降椅，希望為行動不便的朋友提供舒適無礙的乘車體驗，安心享受公共服務，也感謝縣府社會處每位工作人員及背後默默付出的志工朋友，努力讓愛與關懷得以傳遞。

張顯松董事長元月份才捐車給縣衛生局及員山鄉公所，本月15日將再捐1輛上千萬元的鷗翼器材車及後勤車給消防局約1200萬元；特別的是，如果捐贈醫療照顧相關車輛，他挑選的車牌尾數都是「118」，捐給消防局各式車輛，車牌尾數都是「119」，只要看到自己捐贈的車在路上服務，滿心歡喜與感動，鼓舞他持續做有意義的事。

嵩雷精密工業股份有限公司董事長張顯松捐贈兩輛復康巴士給縣政府社會處，由董座的妻子陳美華代表捐出。圖／縣府提供
嵩雷精密工業股份有限公司董事長張顯松捐贈兩輛復康巴士給縣政府社會處，由董座的妻子陳美華代表捐出。圖／縣府提供
嵩雷精密工業股份有限公司董事長張顯松捐贈兩輛復康巴士給縣政府社會處，幸福3號與幸福5號，特別挑選車牌尾碼都是「118」。圖／縣府提供
嵩雷精密工業股份有限公司董事長張顯松捐贈兩輛復康巴士給縣政府社會處，幸福3號與幸福5號，特別挑選車牌尾碼都是「118」。圖／縣府提供
嵩雷精密工業股份有限公司董事長張顯松捐贈兩輛復康巴士給縣政府社會處，處長林蒼蔡感謝張董事長與夫人捐車拋磚引玉，讓愛轉動、行動無礙。圖／縣府提供
嵩雷精密工業股份有限公司董事長張顯松捐贈兩輛復康巴士給縣政府社會處，處長林蒼蔡感謝張董事長與夫人捐車拋磚引玉，讓愛轉動、行動無礙。圖／縣府提供
兩輛復康巴士配備升降椅，為行動不便的朋友提供舒適無礙的乘車體驗，安心享受公共服務。圖／縣府提供
兩輛復康巴士配備升降椅，為行動不便的朋友提供舒適無礙的乘車體驗，安心享受公共服務。圖／縣府提供
嵩雷精密工業董事長張顯松是宜蘭子弟，近年來捐贈家鄉各式救災及醫療照護車輛共20幾輛，累計高達數千萬元，他有感於縣府社會處投入照顧身障者的用心，今天捐贈兩輛復康巴士。圖／縣府提供
嵩雷精密工業董事長張顯松是宜蘭子弟，近年來捐贈家鄉各式救災及醫療照護車輛共20幾輛，累計高達數千萬元，他有感於縣府社會處投入照顧身障者的用心，今天捐贈兩輛復康巴士。圖／縣府提供

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