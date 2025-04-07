嵩雷董座捐車數千萬！今再捐復康巴士 車牌尾碼竟都是118、119

嵩雷精密工業股份有限公司董事長張顯松是宜蘭子弟，近年來捐贈家鄉各式救災及醫療照護車輛共20幾輛，累計高達數千萬元。他有感於縣府社會處投入照顧身障者的用心，今天捐贈兩輛復康巴士，還特別挑選車牌尾數「118」幸福碼，只要路上看到自己捐的車，滿心歡喜感動，鼓舞他繼續散播愛與希望。

年近60歲的張顯松是員山鄉人，公司位於新北市，他相當低調，幾乎每次多由妻子陳美華代表捐贈。近年來依不同需求用途捐車，包括消防後勤車、長照專車、復康巴士、救護車、地震救災車及公務車等，今天在縣政府捐贈兩輛復康巴士共360萬元，由社會處長林蒼蔡代表接收，包括去年也捐社會處兩輛車，分別命名幸福1、2、3、5號。

處長林蒼蔡表示，全縣3萬多名身障者，肢障者就占了三分之一，透過復康巴士服務肢障者就醫、就養、就學、就業等；宜蘭幅員遼闊，該處22輛復康巴士使用分布溪南與溪北各9輛，兩個山地偏鄉分別有2輛。依規定跑10年、達12萬5千公里數可申請報廢，他們服務綿密，其中4輛車才跑7年就已超過12萬5千公里，感謝張董事長與夫人捐車拋磚引玉，讓愛轉動、行動無礙。

陳美華表示，代表董事長感恩心捐贈兩輛復康巴士幸福3號和5號，這次是以家人張雅晴女士的名義捐贈，兩輛復康巴士配備升降椅，希望為行動不便的朋友提供舒適無礙的乘車體驗，安心享受公共服務，也感謝縣府社會處每位工作人員及背後默默付出的志工朋友，努力讓愛與關懷得以傳遞。