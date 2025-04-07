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台東連3年新生兒正成長 南迴線首家公托今啟用已經額滿

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣金峰鄉公共托嬰中心今天揭幕，縣長饒慶鈴表示，降低育兒負擔是縣府使命，會繼續努力完善各項育兒政策。圖／台東縣府提供
台東縣金峰鄉公共托嬰中心今天揭幕，縣長饒慶鈴表示，降低育兒負擔是縣府使命，會繼續努力完善各項育兒政策。圖／台東縣府提供

台東縣新生兒已經連續3年正成長，去年有1559名新生兒，為提供更好的育兒條件，台東縣府在金峰鄉籌備南迴線首家公共托嬰中心，今天上午在地方人士見證下正式揭牌收托，目前已經額滿。社會處表示，全縣收托數達335名，接下來兒家館托嬰中心也會加入營運，減輕父母育兒負擔。

金峰鄉公私協力托嬰中心（洛馨托嬰中心）今天揭幕，縣長饒慶鈴表示，台東全縣新生兒出生人數連續3年正成長，去年新生兒1559人，南迴線4鄉占181人，讓家庭安心生養、降低育兒負擔是縣府使命，會繼續努力完善各項育兒政策。

社會處說明，托嬰中心室內面積160.7平方公尺，規畫遊戲空間及學習區域，聘請5位合格托育人員，可收托24名嬰幼兒，提供0至3歲嬰幼兒完善照顧。

台東已設公私協力托嬰中心4站及私托6處，再加上今天開幕的金峰站，全縣收托數可達335名。縣府表示，台東縣府近年提高生育補助、婚後孕前健檢補助、母嬰八大好禮、免費到宅育兒指導、新生兒專屬育兒生日禮、公私托月費一致等措施，期盼成為育兒家庭神隊友。

金峰托嬰中心目前已額滿，有需求的父母可參照「TTBABY臺東育見幸福」官網：https://ttbaby.taitung.gov.tw/ 或電洽089-780178詢問。

台東縣金峰鄉公共托嬰中心今天揭幕，室內面積160.7平方公尺，可收托24名嬰幼兒。圖／台東縣府提供
台東縣金峰鄉公共托嬰中心今天揭幕，室內面積160.7平方公尺，可收托24名嬰幼兒。圖／台東縣府提供
台東縣金峰鄉公共托嬰中心今天揭幕，可收托24名嬰幼兒。圖／台東縣府提供
台東縣金峰鄉公共托嬰中心今天揭幕，可收托24名嬰幼兒。圖／台東縣府提供

台東 托嬰 育兒

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