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蓋高鐵政策錯誤比貪汙可怕 民眾陳情：直鐵是否對宜蘭更有利

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
高鐵延伸宜蘭只停一站，再向花東延伸或環島的工程困難。頭城及礁溪地方人士最近連署陳情交通部，要求加開二階環評公聽會；鐵路專家認為，北宜高鐵效益不高，消耗國庫、貽害子孫。圖／聯合報系資料照片
高鐵延伸宜蘭只停一站，再向花東延伸或環島的工程困難。頭城及礁溪地方人士最近連署陳情交通部，要求加開二階環評公聽會；鐵路專家認為，北宜高鐵效益不高，消耗國庫、貽害子孫。圖／聯合報系資料照片

交通部日前進行高鐵延伸宜蘭環評公聽會後現勘，部分礁溪及頭城居民才知道路線經過他家附近，憂心高鐵衝擊弊大於利。地方人士連署今天寄出陳情書要求交通部加開公聽會，訴求耗資4000億蓋高鐵若草率決策，比貪汙更可怕；鐵路專家則說，北宜高鐵很難向花東延伸，蓋下去恐貽害後代子孫。

高鐵從南港延伸宜蘭全長60.6公里，進入宜蘭平原經過4鄉鎮，最後在宜蘭市停靠一站，至於往北未停站的頭城鎮及礁溪鄉，包括鄉鎮長、議員、代表會、農漁會事長、村里長及社區等12大機關團體，不分藍綠連署陳情交通部要求加開公聽會，詳加說明路廊經過造成的影響。

從最北的頭城鎮開車到宜蘭市搭高鐵，停好車買票上高鐵的時間，幾乎可以從頭城開車到台北了。參與連署的頭城農會總幹事吳立民說，台灣就這麼大，頭城部分土地被納入東北角風景特定區限禁建，如果再因高鐵路廊限禁建，阻礙發展；高鐵只在宜蘭停一站，旅客不多，不賺錢，政府多少錢辦多少事，花4000億蓋高鐵是納稅義務人的錢，「錯誤政策比貪汙更可怕」。

礁溪鄉民代表林福山說，高鐵路線從玉田村東側跨過國5，高鐵、國5兩條巨大高架路廊相當近，影響沿線6村景觀；高鐵軌道路廊，再加路廊兩側各60各公尺限建，合計高鐵經過之處寬約140幾公尺限禁建，造成農地切割破碎，弊多於利，可以思考不必徵收土地的北宜直鐵方案是否更好？

鄉代會副主席吳政展表示，他並非反對高鐵，而是宜蘭百年發展重大建設不能草率決策，要讓民眾充分了解；其實礁溪更需要鐵路高架化，這件事與北宜直鐵比較有關連，也就是北宜直鐵從頭城站進來，頭城站勢必高架，再往南延伸一點，帶動礁溪也一併鐵路高架，避免平交道大塞車。

縣府工務處長退休的呂學麟曾長期參與北宜直線鐵路研究規劃，他說，高鐵要延到花東，宜蘭延伸段才有效益，否則蓋下去消耗國庫、貽害子孫！問題是蘇花地震頻繁、地質脆弱，目前連要把蘇花改、台鐵路線移入山隧道避災，都還找不到適當路廊，高鐵要延伸到花東、高雄更困難；此外高鐵只載人不載貨，即便高鐵把台鐵客人搶光，台鐵因有載貨任務也不可能停駛，導致雙鐵廝殺「二敗俱傷」。

民進黨宜蘭縣黨部前主委黃建財贊成高鐵，他說，站在環台高鐵思考，其實高鐵、直鐵並不互相矛盾。直鐵要爭取，能成功大家也贊同，但有沒有直鐵，高鐵總是要經過宜蘭，所以高鐵宜蘭站是環台高鐵其中的一站，不會是最後一站，舉例日本高鐵網絡，甚至挖海底隧道（輕津海峽）到達北海道。

交通部 北宜直鐵 高鐵延伸宜蘭

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