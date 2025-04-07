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影／東港第一鮪確定！ 重量保密11日拍賣會當天公布

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
東港籍漁船「茂豐祥號」捕獲第一鮪，經秤重及漁會人員判斷後確定符合資格。記者潘奕言／攝影
東港籍漁船「茂豐祥號」捕獲第一鮪，經秤重及漁會人員判斷後確定符合資格。記者潘奕言／攝影

東港第一鮪確定！東港籍漁船「茂豐祥號」4月5日深夜11點多捕獲一尾公黑鮪，向漁會通報後立即兼程趕回，今日上午船回到東港後立即驗明正身，經秤重後，東港漁會總幹事鄭鈺宸宣布符合第一鮪資格，將於11日上午11時進行拍賣。

茂豐祥號4月5日深夜11點多在北緯20度50分、東經122度48分，台灣東南方海域捕獲一尾公黑鮪，目視估計210公斤，船長陳睿豪6日凌晨0點19分通報東港漁業電台後，立即親自開船加速返回，並於今日凌晨4點50分回到東港漁港。

東港漁會原本預定今日下午3時驗魚，但因茂豐祥號提早返回，加上宜蘭蘇澳第一鮪也已入港，因此提前到上午11時驗魚。當黑鮪魚從船艙中緩緩吊起，現場響起一片掌聲，有經驗的民眾看了馬上說，「這一定超過200公斤！」

黑鮪魚吊至磅秤上後，經漁會人員鑑定確定超過180公斤，且起鉤時為活魚，鄭鈺宸宣布符合第一鮪資格，並將於11日上午11時，配合縣府黑鮪魚季活動進行拍賣；至於第一鮪確切重量則是保密，等到拍賣當天才會公布。

船長陳睿豪也成為有史以來最年輕的第一鮪船長，4月5日捕獲當天，剛好是他32歲生日，第一鮪成為最棒的生日禮物。他靦腆表示，捕魚已7年多，之前是跟爸爸一起，2年前開始獨立作業，能抓到第一鮪真的很幸運。

船長父親陳保勝則比兒子還要開心，他說要抓到第一鮪是運氣，可遇不可求。他從24歲開始捕魚，捕了30多年，都沒抓過第一鮪，沒想到兒子接手後才2年就到手，並在第一時間通知他，全家聞訊都非常開心。

鄭鈺宸說，今年捕獲第一鮪的時間與往年差不多，因為今年天氣較冷，原本預估會比較晚一點，沒想到這麼快就捕獲；加上蘇澳也已捕到第一鮪，代表今年黑鮪魚魚汛期已開始。

東港籍漁船「茂豐祥號」捕獲第一鮪符合資格，船長陳睿豪是有史以來最年輕的第一鮪船長，與第一鮪合影。記者潘奕言／攝影
東港籍漁船「茂豐祥號」捕獲第一鮪符合資格，船長陳睿豪是有史以來最年輕的第一鮪船長，與第一鮪合影。記者潘奕言／攝影
東港籍漁船「茂豐祥號」捕獲第一鮪符合資格，船長父親陳保勝比兒子還要開心，與第一鮪合影。記者潘奕言／攝影
東港籍漁船「茂豐祥號」捕獲第一鮪符合資格，船長父親陳保勝比兒子還要開心，與第一鮪合影。記者潘奕言／攝影
東港籍漁船「茂豐祥號」捕獲第一鮪符合資格，從船艙中緩緩吊起時現場響起一片掌聲。記者潘奕言／攝影
東港籍漁船「茂豐祥號」捕獲第一鮪符合資格，從船艙中緩緩吊起時現場響起一片掌聲。記者潘奕言／攝影

東港 生日 黑鮪魚

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