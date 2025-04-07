清明連假東大門夜市人氣強強滾 旅宿業可惜未明顯增長

花蓮今年清明連假雖然住房率約5成5，不過在返鄉民眾支持下，觀光景點湧入人潮，其中遠雄海洋公園連假4天有1.8萬人次入園，東大門夜市累積近8萬人次造訪，熱門攤商前都出現明顯排隊人龍，停車場一位難求，買氣快追上今年春節，攤商期待縣府參考台東縣市，提前推出暑假檔期吸引觀光客。

東大門夜市自強夜市主委呂佩芹表示，今年清明連假夜市營運狀況不錯，連假前1天就有部分攤位出現排隊人龍，假期首2天人潮擁擠，幾乎每攤前都有人排隊；連假第3天下雨，人流稍微減少，連假最後1天大家返工，恢復平日水準，整體買氣可說跟農曆春節差不多。

呂佩芹說，雖然夜市整體還未恢復地震前盛況，不過有愈來愈好的趨勢，陸續有民眾願意到花蓮玩，希望縣府提出更多新的觀光亮點，並參考台東縣市提前打出暑假檔期，讓旅客提前規畫行程。

縣府觀光處統計，4月2日至6日夜市共累積7萬7750入園人次，其中連假前2天3日、4日最多，分別均有近3萬人次，攤商都笑得合不攏嘴。

不過，人流沒有特別進入旅宿業，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，清明連假住房率跟歷年全盛時期相比，衰退2成左右，平均下來僅5成5，市區在前連假兩天則有6成，清明節返鄉民眾居多，大家回家鄉祭祖住在老家，對旅宿來說沒有太大的成長。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出，清明連假前兩天有5成，後兩天4到2成，主要原因返鄉民眾多，不過對於觀光產業多少有幫助，像是夜市、伴手禮、餐廳等生意有成長。伴手禮業者劉瑞祺說，今年清明連假業績雖較過去同期少2成，不過在返鄉民眾支持下，仍比平日多出1倍，大家買回去與朋友分享。

觀光處長余明勲表示，花蓮全年度觀光年曆去年底出爐，今年100多個活動預定期程公告在縣府官網，考量活動確切日期可能隨時調整，先大致訂出活動月份，待公布後才有確切日期，持續推動地方觀光。