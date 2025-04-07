快訊

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

過世前你該把財產全花光！企業家提「不需要存太多退休金」4理由

半導體風雲／美國成分20%可豁免關稅？估台積電下一步

聽新聞
0:00 / 0:00

回響／澤珍珠菜發現地被拔光 基市府將規畫苗圃保育區

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府今天表示，將請專家協助闢設保育專區，讓澤珍珠菜「落地生根」，未來可成為生態教育示範基地。記者游明煌／攝影
基隆市政府今天表示，將請專家協助闢設保育專區，讓澤珍珠菜「落地生根」，未來可成為生態教育示範基地。記者游明煌／攝影

聯合報今天獨家報導「澤珍珠菜」是在台灣曾被宣告滅絕植物，5年前突然在基隆暖暖運動公園野地重現，但原發現地難再覓蹤跡「被拔光」，地方人士保種復育有成，希望公部門協助復育。基隆市政府今天回應樂觀其成，將請專家協助闢設保育專區，讓澤珍珠菜「落地生根」，未來可成為生態教育示範基地。

義建社區發展協會執行長王奕荃表示，社區復育能力有限，地方也不大，苗圃如果能闢設保育地點協助，志工也願意進去幫忙，最重要是公部門協助保育工作。農業部林業試驗所鍾詩文博士曾帶回6株保種成功，也建議透過地方政府的力量，介入協助闢設保育專區，讓澤珍珠菜成為在地物種。

基隆市政府產發處代理處蔡馥嚀說，澤珍珠菜消失多年重現暖暖，是地方相當珍貴且難得的物種，在野外生長民眾容易認為是野草拔走，會促成公部門來協助。

蔡馥嚀表示，暖暖苗圃的地理位置、生態環境和發現地暖暖運動公園差不多，甚至有更好的林相、生態及步道空間，當成澤珍珠菜的復育基地沒有問題，可以多元化栽種復育，發揮苗圃復育森木的功能。

蔡馥嚀指出，將會請植物專家協助栽種及規畫，促成保育專區的建立，讓澤珍珠菜有適合生長的土壤、濕度、場域及照顧條件等，日後成為生態教育示範區域，會由公部門完整來協助規畫，也感謝民間人士對復育的投入，未來公部門和民間大家一起攜手為保育工作來努力。

基隆市政府今天表示，將請專家協助闢設保育專區，讓澤珍珠菜「落地生根」，未來可成為生態教育示範基地。記者游明煌／攝影
基隆市政府今天表示，將請專家協助闢設保育專區，讓澤珍珠菜「落地生根」，未來可成為生態教育示範基地。記者游明煌／攝影

基隆 復育 珍珠 農業部

延伸閱讀

【即時短評】生態之謎驚喜民間復育 公部門要多出點力

澤珍珠菜到台灣、現身暖暖雙謎 學者：建議公部門復育

獨／消失百年澤珍珠菜重現地被拔光 暖暖地方復育生機

石虎現蹤雲林頻率暴增31筆 林保分署展開「護虎」行動

相關新聞

影／「全國第一鮪」由宜蘭奪下 蘇澳籍漁船捕獲216公斤母黑鮪

進入黑鮪魚季，宜蘭縣南方澳漁港傳出捷報！蘇澳籍漁船全昌隆168號捕獲一尾活體母黑鮪，今天凌晨在鞭炮祝賀聲中返抵漁港，上午...

回響／澤珍珠菜發現地被拔光 基市府將規畫苗圃保育區

聯合報今天獨家報導「澤珍珠菜」是在台灣曾被宣告滅絕植物，5年前突然在基隆暖暖運動公園野地重現，但原發現地難再覓蹤跡「被拔...

憂高鐵衝擊 頭城礁溪連署加開公聽會

交通部上月舉行高鐵延伸宜蘭二階環評公聽會，民眾不滿未清楚說明路廊經過詳細位置，尤其頭城鎮及礁溪鄉農地、聚落被高鐵畫過造成...

基隆市改善通學步道 首波14校年底前完工

基隆市政府推動校園周邊人行步道改善工程，爭取中央補助款，共將斥資1億2000多萬元，首波14所高、國中和小學，今年底前會...

憂高鐵衝擊！宜蘭頭礁意見領袖連署曝光 不分藍綠要求開公聽會

交通部上月召開高鐵延伸宜蘭二階環評公聽會，民眾不滿公聽會中未清楚說明路廊經過詳細位置，尤其頭城鎮及礁溪鄉農地、聚落被高鐵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。