回響／澤珍珠菜發現地被拔光 基市府將規畫苗圃保育區

聯合報今天獨家報導「澤珍珠菜」是在台灣曾被宣告滅絕植物，5年前突然在基隆暖暖運動公園野地重現，但原發現地難再覓蹤跡「被拔光」，地方人士保種復育有成，希望公部門協助復育。基隆市政府今天回應樂觀其成，將請專家協助闢設保育專區，讓澤珍珠菜「落地生根」，未來可成為生態教育示範基地。

義建社區發展協會執行長王奕荃表示，社區復育能力有限，地方也不大，苗圃如果能闢設保育地點協助，志工也願意進去幫忙，最重要是公部門協助保育工作。農業部林業試驗所鍾詩文博士曾帶回6株保種成功，也建議透過地方政府的力量，介入協助闢設保育專區，讓澤珍珠菜成為在地物種。

基隆市政府產發處代理處蔡馥嚀說，澤珍珠菜消失多年重現暖暖，是地方相當珍貴且難得的物種，在野外生長民眾容易認為是野草拔走，會促成公部門來協助。

蔡馥嚀表示，暖暖苗圃的地理位置、生態環境和發現地暖暖運動公園差不多，甚至有更好的林相、生態及步道空間，當成澤珍珠菜的復育基地沒有問題，可以多元化栽種復育，發揮苗圃復育森木的功能。