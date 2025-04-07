聽新聞
0:00 / 0:00
回響／澤珍珠菜發現地被拔光 基市府將規畫苗圃保育區
聯合報今天獨家報導「澤珍珠菜」是在台灣曾被宣告滅絕植物，5年前突然在基隆暖暖運動公園野地重現，但原發現地難再覓蹤跡「被拔光」，地方人士保種復育有成，希望公部門協助復育。基隆市政府今天回應樂觀其成，將請專家協助闢設保育專區，讓澤珍珠菜「落地生根」，未來可成為生態教育示範基地。
義建社區發展協會執行長王奕荃表示，社區復育能力有限，地方也不大，苗圃如果能闢設保育地點協助，志工也願意進去幫忙，最重要是公部門協助保育工作。農業部林業試驗所鍾詩文博士曾帶回6株保種成功，也建議透過地方政府的力量，介入協助闢設保育專區，讓澤珍珠菜成為在地物種。
基隆市政府產發處代理處蔡馥嚀說，澤珍珠菜消失多年重現暖暖，是地方相當珍貴且難得的物種，在野外生長民眾容易認為是野草拔走，會促成公部門來協助。
蔡馥嚀表示，暖暖苗圃的地理位置、生態環境和發現地暖暖運動公園差不多，甚至有更好的林相、生態及步道空間，當成澤珍珠菜的復育基地沒有問題，可以多元化栽種復育，發揮苗圃復育森木的功能。
蔡馥嚀指出，將會請植物專家協助栽種及規畫，促成保育專區的建立，讓澤珍珠菜有適合生長的土壤、濕度、場域及照顧條件等，日後成為生態教育示範區域，會由公部門完整來協助規畫，也感謝民間人士對復育的投入，未來公部門和民間大家一起攜手為保育工作來努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言