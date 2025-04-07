影／「全國第一鮪」由宜蘭奪下 蘇澳籍漁船捕獲216公斤母黑鮪

進入黑鮪魚季，宜蘭縣南方澳漁港傳出捷報！蘇澳籍漁船全昌隆681號捕獲一尾活體母黑鮪，今天凌晨在鞭炮祝賀聲中返抵漁港，上午經由鑑定委員會鑑定秤重達216公斤，不但創下蘇澳第一鮪，更領先屏東，成為「全國第一鮪」。

捕獲第一尾是50噸級的全昌隆168號漁港，船長林宜俊表示，2日往花蓮東海域出海，兩天下餌都「摃龜」，後來轉往北方海域，在抵達釣魚台南方時，5日半夜下魚餌，６日上午7時許「中了」，全船包括他跟5名印尼船員都開心到拍手叫好。

林宜俊說，這條母黑鮪「算乖的」，他們施打了一點麻藥，大約5分鐘就把牠拉到船上，而且為了證明是活體捕獲，全程都有錄影，接著火速返航，今天凌晨1時28分抵達南方澳漁港。

鑑定委員會由蘇澳區漁會、承銷人及縣府人員組成，判定「蘇澳第一鮪」必須符合4個要件，包含蘇澳籍延繩釣漁船捕獲、活魚上鉤、重量至少180公斤、4月1日之後捕獲。

鑑定委員會上午8時30分進行鑑定，重達216公斤母黑鮪符合資格，審查過關，創下今年黑鮪魚季的「蘇澳第一鮪」。蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，國內另外一個漁區屏東，也有捕獲黑鮪魚，船隻今天下午才會返抵屏東的漁港，所以宜蘭這條黑鮪魚更是「全國第一鮪」。

49的林宜俊只有10年捕魚經驗，但他身手與判斷力俱足，與其他船員合作默契佳，曾經在2020年就抓過「蘇澳第一鮪」，當時每公斤售價1萬元，他希望今年能夠賣到更好價格。