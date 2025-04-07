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太魯閣災後復原 太管處推動社會各界認養步道

中央社／ 花蓮縣7日電

太管處今天表示，0403大地震後積極辦理各項災後復原工作，在環境許可下推動社會各界認養園區步道，114年至115年有6個單位認養7條步道，對於園區步道及設施維護帶來正向助益。

太魯閣國家公園管理處表示，認養單位需定期派員進行步道巡查、山屋周邊清潔及簡易設施維修等工作，期限從114年4月1日起至115年12月31日止。

認養的單位及認養的步道分別是：花蓮第二信用合作社認養長春祠步道；中華民國山難救助協會認養南湖大山步道及北二段步道；中華民國山岳協會認養羊頭山步道及畢祿山步道；社團法人台中市山岳會、台中市第二信用合作社共同認養奇萊山步道；台灣山盟公益協會認養屏風山步道。

太管處指出，推動民間參與步道認養已行之多年，透過認養的機制，民間單位不僅可藉步道認養親近自然，也可同時進行步道維護工作，成效相當良好。走進步道是體驗太魯閣之美最好的方式，震災後園區多條步道受損無法立即開放供民眾造訪，但園區範圍廣闊，自低海拔到高海拔、從海邊到高山，仍有適合賞景、健行及登山活動的各類型步道，提供民眾各種方式親近大自然，鼓勵社會各界參與國家公園經營管理及保育工作推動步道認養。

太管處說明，國家公園經營管理需要民間參與，除了可以減少政府人力與經費的支出，更重要的是將對自然環境的喜愛轉化為實際的行動，激發民眾對維護自然環境的使命感與責任感。國家公園是全民共有的珍貴資產，除了國家公園管理處全心投入經營管理外，更需要全民一起參與保護。目前園區仍有多條步道，歡迎有意願的團體參與認養，可洽太魯閣國家公園管理處遊憩服務科，電話03-8621100轉604。

太魯閣國家公園 認養

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