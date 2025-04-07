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憂高鐵衝擊 頭城礁溪連署加開公聽會
交通部上月舉行高鐵延伸宜蘭二階環評公聽會，民眾不滿未清楚說明路廊經過詳細位置，尤其頭城鎮及礁溪鄉農地、聚落被高鐵畫過造成零碎化，沿線限禁建面積、噪音等都未充分說明，當地鄉鎮長、民代和農漁會等近日連署，要求交通部加開公聽會。
交通部鐵道局主秘陳慧君說，上月公聽會是依環評法規定舉辦，待環評通過、綜合規畫完成並報行政院核定，才會進入設計階段，屆時會明確界定高鐵路廊行徑範圍及地號，並通知受影響的土地所有權人開說明會或公聽會。至於地方人士盼加開公聽會，陳慧君說，會再評估。
頭城鎮與礁溪鄉首見「不分藍綠」關切高鐵路廊衝擊，簽名連署頭城、礁溪12大機關團體，包括鄉鎮公所、議員、代表會、里長、鄉鎮農會、區漁會等，強烈表達心聲，建議交通部加開公聽會傾聽各界意見，預計今寄出陳情書給交通部。
陳情書指出，高鐵延伸宜蘭途經頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉及宜蘭市4鄉鎮市，長度近20公里，3月5日交通部僅在高鐵特區附近的宜蘭大學辦一場公聽會，路線影響最大的頭城、礁溪廣大農村地區，因開會通知時間短促且距離遙遠，多數人未能參與。
陳情書說，第一場公聽會使用圖資僅是概略示意圖，未能清楚了解路廊通過詳細區位，且多項議題均未充分說明，包括徵收興建高架軌道路線經過大面積優良農地，高鐵在礁溪鄉東側跨越國5高速公路、沿線穿越多處聚落等。
參與連署的礁溪鄉二龍村長林素霞說，高鐵高架路廊可能經過二龍競渡廣場及太陽廟前，擔心破壞200多年二龍競渡文化。
連署總聯絡人礁溪鄉代會副主席吳政展說，農民擔心農地被徵收、切割造成零碎化，灌排水路中斷影響農業耕作；鄉民關心路廊通過及兩旁禁限建面積、列車震動和噪音影響等，盼加開公聽會說明。宜蘭縣府交通處表示，尊重地方訴求。
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