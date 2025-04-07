聽新聞
0:00 / 0:00

基隆市改善通學步道 首波14校年底前完工

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市政府推動校園周邊人行步道改善工程，14所學校將在今年底前完成改善。圖／基市教育處提供
基隆市政府推動校園周邊人行步道改善工程，14所學校將在今年底前完成改善。圖／基市教育處提供

基隆市政府推動校園周邊人行步道改善工程，爭取中央補助款，共將斥資1億2000多萬元，首波14所高、國中和小學，今年底前會改善人行道路面、規畫家長停等區、調整學生與車流動線，讓學生上下學更安全。

基市府教育處表示，基隆各校通學步道改善工程第1階段，列出14所學校通學步道的改善計畫，分向內政部國土署、交通部公路局爭取到1億241萬多元補助款，加上市府編列2057萬多元。

教育處表示，中央補助項目，金額最高的是內政部國土署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，共補助9623萬多元，國土署「永續提升人行安全計畫」另補助1050萬多元，交通部公路局「永續提升人行安全計畫」，也補助基市1624萬元改善通學步道。

今年改善通學步道的學校，分別為信義區成功國中和東信、深美、東光國小。安樂區安樂高中、建德和武崙國中、建德和武崙國小。中山區的中和國小、中正區正濱國中及八斗國小、七堵區長興國小、暖暖區碇內國中。

除了長興、八堵國小通學步道改善工程正進行設計規畫，其餘12處均已完成設計或發包。教育處說，第1階段14所學校工程，預計在今年底前陸續完工，第2階段改善地點為百福國中、五堵國小、暖暖國小、西定國小等，市府將持續爭取中央補助。

中和 人行道 國土署

延伸閱讀

大甲媽祖終點必經「崙子大橋」施工 可否通行雲林縣府這樣說

學生安全、家長安心 基市斥資億元改善14校通學步道

5縣市社安網社工進用率低 衛福部提偏遠加給

台8線中橫刷坡工程清運大石頭 鏟裝機傾倒壓傷工頭

相關新聞

基隆市改善通學步道 首波14校年底前完工

基隆市政府推動校園周邊人行步道改善工程，爭取中央補助款，共將斥資1億2000多萬元，首波14所高、國中和小學，今年底前會...

憂高鐵衝擊 頭城礁溪連署加開公聽會

交通部上月舉行高鐵延伸宜蘭二階環評公聽會，民眾不滿未清楚說明路廊經過詳細位置，尤其頭城鎮及礁溪鄉農地、聚落被高鐵畫過造成...

憂高鐵衝擊！宜蘭頭礁意見領袖連署曝光 不分藍綠要求開公聽會

交通部上月召開高鐵延伸宜蘭二階環評公聽會，民眾不滿公聽會中未清楚說明路廊經過詳細位置，尤其頭城鎮及礁溪鄉農地、聚落被高鐵...

基隆新市政大樓 公辦都更招商

基隆市府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，參考國家住都中心與雙北市案例，採公辦都更方式徵求投資者，以都更合建分回市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。