基隆市改善通學步道 首波14校年底前完工

基隆市政府推動校園周邊人行步道改善工程，爭取中央補助款，共將斥資1億2000多萬元，首波14所高、國中和小學，今年底前會改善人行道路面、規畫家長停等區、調整學生與車流動線，讓學生上下學更安全。

基市府教育處表示，基隆各校通學步道改善工程第1階段，列出14所學校通學步道的改善計畫，分向內政部國土署、交通部公路局爭取到1億241萬多元補助款，加上市府編列2057萬多元。

教育處表示，中央補助項目，金額最高的是內政部國土署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，共補助9623萬多元，國土署「永續提升人行安全計畫」另補助1050萬多元，交通部公路局「永續提升人行安全計畫」，也補助基市1624萬元改善通學步道。

今年改善通學步道的學校，分別為信義區成功國中和東信、深美、東光國小。安樂區安樂高中、建德和武崙國中、建德和武崙國小。中山區的中和國小、中正區正濱國中及八斗國小、七堵區長興國小、暖暖區碇內國中。

除了長興、八堵國小通學步道改善工程正進行設計規畫，其餘12處均已完成設計或發包。教育處說，第1階段14所學校工程，預計在今年底前陸續完工，第2階段改善地點為百福國中、五堵國小、暖暖國小、西定國小等，市府將持續爭取中央補助。