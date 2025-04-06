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憂高鐵衝擊！宜蘭頭礁意見領袖連署曝光 不分藍綠要求開公聽會

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
高鐵延伸宜蘭採取的高架路廊，可能通過礁溪鄉二龍競渡廣場及太陽廟東側，村民擔心破壞200多年的二龍競渡文化、太陽廟看不到升起的太陽。圖／村長林素霞提供
高鐵延伸宜蘭採取的高架路廊，可能通過礁溪鄉二龍競渡廣場及太陽廟東側，村民擔心破壞200多年的二龍競渡文化、太陽廟看不到升起的太陽。圖／村長林素霞提供

交通部上月召開高鐵延伸宜蘭二階環評公聽會，民眾不滿公聽會中未清楚說明路廊經過詳細位置，尤其頭城鎮及礁溪鄉農地、聚落被高鐵畫過造成零碎化，沿線限禁建面積及噪音等議題都未充分說明，當地包括鄉鎮長、議員、代表會、農漁會等12大機關團體意見領袖，近日一致連署要求交通部加開公聽會。

頭城鎮與礁溪鄉首見「不分藍綠」地方人士跳出來關切高鐵路廊的衝擊，簽名連署12大機關團體包括頭城鎮公所、頭城議員、鎮民代表會、頭城各里長、鎮農會、區漁會；礁溪鄉公所、礁溪議員、鄉民代表會、鄉農會、礁溪鄉村長聯誼會、礁溪社區發展協會全體理事長，涵蓋大多數地方「頭人」強烈表達心聲，建議交通部加開公聽會傾聽各界意見，預計明天（星期一）寄出陳情書給交通部。

陳情書指出，高鐵延伸宜蘭只停靠宜蘭市縣政中心，途經頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉及宜蘭市4鄉鎮市，長度近20公里，3月5日交通部僅在高鐵特區附近的市區宜蘭大學舉辦一場公聽會，路線影響最大的頭城鎮及礁溪鄉廣大農村地區，因開會通知時間短促且距離遙遠，多數人未能參與。

陳情書說，根據有參加的民眾指出，第一場公聽會使用圖資僅是概略示意圖，未能清楚了解路廊通過詳細區位，且多項議題均未作充分說明，包括徵收興建高架軌道路線經過大面積優良農地，高鐵會在礁溪鄉東側跨越國5高速公路、沿線穿越多處聚落及許多散居的集合住宅和農舍。

參與連署的礁溪鄉二龍村長林素霞表示，交通部在當天公聽會後有到二龍村現勘，剛好社區辦活動，她看到為何有警察，才知道交通部來現勘，高鐵高架路廊可能經過二龍競渡廣場及太陽廟前，擔心破壞200多年二龍競渡文化，大家有知的權利！但現場只放1張圖資，現勘16分鐘就說「最後一個發言」，難道怕他們表達意見嗎？

連署總聯絡人礁溪鄉代會副主席吳政展說，農民擔心高鐵經過，農地被徵收切割造成零碎化及灌排水路中斷影響農業耕作；鄉民關心路廊通過及其二旁土地禁限建面積、未來列車造成震動和噪音對沿線聚落影響、高架工程對環境景觀衝擊，盼加開公聽會詳細說明建設方案及影響，讓民眾獲得進一步了解。

據了解，立委吳宗憲在交通部公聽會後發現有些重要資訊未全然公開，攸關民眾。他表示，正著手安排加開2至3場公聽會，近日也不排除在立法院召開公聽會，此一重大交通建設不能在民眾未充分了解情況下，草率決策。

頭城鎮與礁溪鄉首見地方人士不分藍綠，紛紛跳出來關切高鐵延伸宜蘭造成的衝擊，簽名連署要求交通部加開二階環評公聽會。圖／讀者提供
頭城鎮與礁溪鄉首見地方人士不分藍綠，紛紛跳出來關切高鐵延伸宜蘭造成的衝擊，簽名連署要求交通部加開二階環評公聽會。圖／讀者提供
交通部鐵道局上個月召開高鐵延伸宜蘭二階環評公聽會，關心此案的民眾踴躍出席坐滿會場，但許多攸關民眾權益重要議題未充分說明，頭城鎮與礁溪鄉地方人士最近連署要求加開公聽會。圖／聯合報系資料照片
交通部鐵道局上個月召開高鐵延伸宜蘭二階環評公聽會，關心此案的民眾踴躍出席坐滿會場，但許多攸關民眾權益重要議題未充分說明，頭城鎮與礁溪鄉地方人士最近連署要求加開公聽會。圖／聯合報系資料照片
宜蘭頭城鎮與礁溪鄉12大機關團體地方意見領袖，包括包括鄉鎮長、議員、代表會、農漁會理事長等簽名連署，要求交通部加開高鐵二階環評公聽會，傾聽基層心聲。圖／讀者提供
宜蘭頭城鎮與礁溪鄉12大機關團體地方意見領袖，包括包括鄉鎮長、議員、代表會、農漁會理事長等簽名連署，要求交通部加開高鐵二階環評公聽會，傾聽基層心聲。圖／讀者提供
高鐵延伸宜蘭所帶來的影響與衝擊，未充分告知路廊經過的民眾，地方人士連署要求交通部下鄉加開公聽會。圖／聯合報系資料照片
高鐵延伸宜蘭所帶來的影響與衝擊，未充分告知路廊經過的民眾，地方人士連署要求交通部下鄉加開公聽會。圖／聯合報系資料照片
高鐵路廊繞過翡翠水庫進入宜蘭之後，會與穿過翡翠水庫的國5高速公路，在礁溪鄉路段，形成相當緊密的路廊「糾纏」。 圖／交通部鐵道局路線示意圖
高鐵路廊繞過翡翠水庫進入宜蘭之後，會與穿過翡翠水庫的國5高速公路，在礁溪鄉路段，形成相當緊密的路廊「糾纏」。 圖／交通部鐵道局路線示意圖

交通部 情書 高鐵延伸宜蘭

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