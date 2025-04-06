憂高鐵衝擊！宜蘭頭礁意見領袖連署曝光 不分藍綠要求開公聽會

交通部上月召開高鐵延伸宜蘭二階環評公聽會，民眾不滿公聽會中未清楚說明路廊經過詳細位置，尤其頭城鎮及礁溪鄉農地、聚落被高鐵畫過造成零碎化，沿線限禁建面積及噪音等議題都未充分說明，當地包括鄉鎮長、議員、代表會、農漁會等12大機關團體意見領袖，近日一致連署要求交通部加開公聽會。

頭城鎮與礁溪鄉首見「不分藍綠」地方人士跳出來關切高鐵路廊的衝擊，簽名連署12大機關團體包括頭城鎮公所、頭城議員、鎮民代表會、頭城各里長、鎮農會、區漁會；礁溪鄉公所、礁溪議員、鄉民代表會、鄉農會、礁溪鄉村長聯誼會、礁溪社區發展協會全體理事長，涵蓋大多數地方「頭人」強烈表達心聲，建議交通部加開公聽會傾聽各界意見，預計明天（星期一）寄出陳情書給交通部。

陳情書指出，高鐵延伸宜蘭只停靠宜蘭市縣政中心，途經頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉及宜蘭市4鄉鎮市，長度近20公里，3月5日交通部僅在高鐵特區附近的市區宜蘭大學舉辦一場公聽會，路線影響最大的頭城鎮及礁溪鄉廣大農村地區，因開會通知時間短促且距離遙遠，多數人未能參與。

陳情書說，根據有參加的民眾指出，第一場公聽會使用圖資僅是概略示意圖，未能清楚了解路廊通過詳細區位，且多項議題均未作充分說明，包括徵收興建高架軌道路線經過大面積優良農地，高鐵會在礁溪鄉東側跨越國5高速公路、沿線穿越多處聚落及許多散居的集合住宅和農舍。

參與連署的礁溪鄉二龍村長林素霞表示，交通部在當天公聽會後有到二龍村現勘，剛好社區辦活動，她看到為何有警察，才知道交通部來現勘，高鐵高架路廊可能經過二龍競渡廣場及太陽廟前，擔心破壞200多年二龍競渡文化，大家有知的權利！但現場只放1張圖資，現勘16分鐘就說「最後一個發言」，難道怕他們表達意見嗎？

連署總聯絡人礁溪鄉代會副主席吳政展說，農民擔心高鐵經過，農地被徵收切割造成零碎化及灌排水路中斷影響農業耕作；鄉民關心路廊通過及其二旁土地禁限建面積、未來列車造成震動和噪音對沿線聚落影響、高架工程對環境景觀衝擊，盼加開公聽會詳細說明建設方案及影響，讓民眾獲得進一步了解。