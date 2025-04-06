基隆新市政大樓 公辦都更招商

基隆市府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，參考國家住都中心與雙北市案例，採公辦都更方式徵求投資者，以都更合建分回市府辦公空間，預計吸引民間投資51億元，近日開招商說明會。議員要求透明公開，不要黑箱作業。市府說，定期公布細節，並成立廉政平台監督。

新市政大樓為基隆市首件公辦都更案，採公開評選實施者方式開發，引進商業機能帶動基隆港東岸廊道的串連發展，招商文件草案已公開閱覽，預計第2季公告招商徵選實施者。

市府評估，如自行興建約需經費50億元，中央雖可補助三成經費，市府仍需自籌35億元，經費龐大，市府考量市府負債及未來基捷經費需求，決定招商引進投資。

市府秘書長方定安表示，市府提供土地，不須負擔興建經費。未來預計興建兩棟建築物，其中一棟為市府未來辦公廳舍，將分散各地的行政單位集中，另一棟則由投資人分回商業使用。

市議員鄭文婷說，市府宣稱「不需出資卻能分回建物」，看似划算，實則代價巨大，未來市府不僅不收權利金、也不收租金，甚至將永久喪失土地所有權。市府應公開所有資訊，並比照台北市政府將相關資料完整揭露於市府官網，供市民查閱，不要黑箱作業。

基隆市政府副發言人張家馨說，都發處、政風處及地檢署已合作成立廉政平台，秉持公平、公正、公開原則，也將建置行政透明專區，將細節定期對外公布。