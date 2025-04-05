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韓留學生西門町遭砍濺血 發文嘆「無法相信」：以為台灣治安良好

台東市區65處公車站牌裝太陽能燈 提升候車安全

中央社／ 台東縣5日電

台東市區公車普悠瑪客運65處站牌，近日增設太陽能照明燈。東縣府表示，這不僅強化夜間照明使候車民眾易閱讀路線時刻表，也讓司機更快確認等車乘客。

台東縣長饒慶鈴今天接受媒體聯訪表示，為讓台東民眾候車環境更安全便利，也讓司機能一眼看清是否有人候車，縣政府積極編列經費，在市區公車的65個站牌增設太陽能照明燈。縣政府致力打造更便利、更安全的公共運輸環境，希望民眾多多搭乘。

通勤族林女受訪表示，有時加班完回家比較晚，等車時都會擔心駕駛沒看到我，也會因為周圍比較暗而感到緊張，感謝縣府貼心服務，有照明燈，感覺安心。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正表示，這次設置太陽能照明設備具備防水耐候性，但自然環境多變化，民眾如發現燈具有故障或損壞情形亦請隨時通報1999縣民服務專線，將盡速派人前往檢修，保障大家行的安全。

公車 普悠瑪

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