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川普對等關稅 台東鬼頭刀受影響程度待觀察

中央社／ 台東縣5日電

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，台東鬼頭刀受影響。由於捕撈期才剛開始，受到衝擊程度有待觀察，台東新港區

漁會呼籲漁民不用恐慌，政府會有因應政策。

依農業部盤點，這次對等關稅施行後，包含蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、台灣鯛、鬼頭刀及鱸魚等受衝擊較顯著。

台東縣政府農業處資料，正常情況下台灣每年鬼頭刀漁獲量在7500至1萬2000公噸之間；台東成功鎮新港漁港每年平均產量逾2000公噸，近全台1/3產量，產值約新台幣2億元。

台東的鬼頭刀過去9成銷往美國，但民國108年起美國市場受到中南美洲競爭，價格下滑，2年前幾乎少有美國訂單，價錢幾乎崩盤，台東縣政府和縣議會發起學校營養午餐「班班有鬼頭刀」搶救囤貨壓力。

新港區漁會總幹事陳俊銘今天接受媒體聯訪表示，去年取得「漁業改進計畫」（Fishery ImprovementProject，FIP）認證後，又重返美國市場，去年拍賣量約8000萬元，美國市場開始回溫。現在又面臨關稅問題是一定會受影響，但漁民不用恐慌，政府會有因應措施。

他說，除了關稅外，漁獲量、訂單也都會影響價格，現在才剛進入鬼頭刀捕抓季節，影響程度尚不明朗。雖然鬼頭刀內銷市場拓展增加中，但美國還是很重要市場，漁會當然希望所有漁獲都能順利銷美，大家都有錢賺。

台東 川普 漁民 關稅 鬼頭刀

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