快訊

台灣第一人！《星光》林芯儀奪健美比賽冠軍 超猛身材曝光

00929配息0.05元被罵翻！網怒酸「算什麼高股息」：不如買這兩檔

林志玲為3歲兒下廚！手作神級便當網讚：根本藝術品

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆新市政大樓公辦都更招商51億投資 民代籲透明公開

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，採公辦都更方式徵求投資者，近日將辦理招商說明會。記者游明煌／攝影
基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，採公辦都更方式徵求投資者，近日將辦理招商說明會。記者游明煌／攝影

基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，參考國家住都中心與雙北市案例，採公辦都更方式徵求投資者，以都更合建分回市府辦公空間，預計吸引民間投資金額51億元，近日將辦理招商說明會。議員籲所有流程應全數揭露，不要黑箱作業。市府說，將建置行政透明專區，定期公布細節，並成立廉政平台監督。

「基隆市政府新市政大樓公辦都市更新」為基隆市第一件公辦都更案，舊公車修理廠市有地方正完整，預計招商投資金額51億元，採公開評選實施者方式開發，透過新市府大樓的興建及商業機能的引進，帶動基隆港東岸廊道的串連發展，已辦理招商文件草案公開閱覽，今年第2季正式公告招商徵選實施者。

市府評估，如採自行興建方式推動，約需經費50億元，中央雖可補助三成經費，市府仍需自籌35億元，市府考量市府負債及未來有基隆捷運建設經費需求，決定採公私協力徵求投資者。

市府秘書長方定安表示，透過公辦都更方式與民間共同合作開發，市府提供土地，不須負擔興建經費，可分回市政大樓與公益設施，這是目前國家對公有土地採都更活化資產的方式，雙北與其他縣市亦有公辦都更案例。

市府說，未來預計興建兩棟建築物，其中一棟為市府未來辦公廳舍，希望將分散各地的行政單位集中，地面層規畫開放空間及餐飲等公共服務機能進駐，另一棟則由投資人分回。

市議員鄭文婷說，市府宣稱「不需出資卻能分回建物」，看似划算，實則代價巨大，未來市府不僅不收權利金、也不收租金，甚至將永久喪失土地所有權。

鄭文婷表示，市府應公開此案所有資訊，並比照台北市政府做法，將相關資料完整揭露於市府官網，供市民查閱，不要黑箱作業。

基隆市政府副發言人張家馨回應，都發處、政風處及地檢署已合作成立廉政平台，秉持公平、公正、公開原則，也將建置行政透明專區，將細節定期對外公佈，歡迎市民與外界檢驗。

新市府大樓基地緊臨基隆港東岸是「海景第一排」，交通位置相當優越，距市中心及基隆廟口夜市近，開車上下國1、台62快速道路及往東北角都相當方便。

基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，採公辦都更方式徵求投資者，近日將辦理招商說明會。記者游明煌／攝影
基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，採公辦都更方式徵求投資者，近日將辦理招商說明會。記者游明煌／攝影

公辦都更 基隆港

延伸閱讀

整理包／全台「大罷免」50人進入第二階段！還有哪些關卡？掌握各黨名單、流程進度

基市府動支預備金整平騎樓 議員憂沒錢可救災

國民黨投入罷免 基市議員鄭文婷：虛張聲勢無助民意支持

影／海上觀光新亮點！基隆水陸兩棲鴨子船、雙層巴士將上路

相關新聞

基隆新市政大樓公辦都更招商51億投資 民代籲透明公開

基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，參考國家住都中心與雙北市案例，採公辦都更方式徵求投資者，以都更合建分回市...

基隆5千童「聆聽雨」夜聲光秀 室內樂園送鷹站長保溫瓶

基隆童話藝術節昨天揭幕後，今晚5千多名國小學生一起創造的大型共創裝置藝術「聆聽雨」亮起，配合音樂律動的聲光秀十分吸引小朋...

基隆樂利二街62巷路幅狹小公車卡卡 今起施工拓寬解決塞車苦

基隆市安樂區樂利二街62巷路幅不大，尤其出入口附近狹窄，上班尖峰都會塞車，大型低底盤公車進出有時會被卡住，民代爭取拓寬。...

罕見大翅鯨母子花蓮外海現蹤！連假出遊民眾嗨 賞鯨船記錄珍貴畫面

連假首日，花蓮外海出現罕見的大翅鯨母子身影，讓賞鯨民眾嗨翻，今天船班幾乎全滿。業者推測有可能因為食物資源在東部停留，這幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。