快訊

台灣第一人！《星光》林芯儀奪健美比賽冠軍 超猛身材曝光

00929配息0.05元被罵翻！網怒酸「算什麼高股息」：不如買這兩檔

林志玲為3歲兒下廚！手作神級便當網讚：根本藝術品

天氣忽冷忽熱 台東水稻葉稻熱病現蹤

中央社／ 台東縣5日電

最近天氣忽冷忽熱，台東水稻發生「葉稻熱病」，台東區農業改良場呼籲農民密切注意防範。

根據青農魏瑞廷、台東縣農會理事長楊招信觀測，台東縱谷和台東市區水稻田近日出現零星「葉稻熱病」。

農業部台東區農業改良場透過訊息回應表示，台東區農業改良場數日前也已監測到，並呼籲農民注意防範，避免疫情擴大。

台東農改場表示，時序入春，氣溫逐漸回暖，常伴有鋒面間續南下，導致氣候連日陰晴不定，早晚溫差大，田間濕度上升，為稻熱病好發生態。中央氣象署預報近期東部地區有局部短暫雨，為避免病害蔓延，台東農改場籲請農友密切注意防範。

台東農改場表示，「稻熱病」發生與氣溫、雨水及肥料有關，在氣溫忽冷忽熱不穩定時，水稻抵抗力會減弱，若遇上降雨或清晨葉面露水停滯較久時，葉表水膜能促使病原菌發芽侵入植株，可於短時間內爆發疫情；又田間施用過量氮肥會導致植株徒長，葉片柔弱，對病害之抗性降低，更加速病勢發展。

病原菌感染葉片後，初期會在葉表形成灰綠色斑點，逐漸擴大成二端較尖之紡錘形病斑，病斑中間呈灰白色，邊緣赤褐色，外圍伴有黃暈，為主要辨識病徵。

台東農改場表示，農友若有防治相關問題，可洽台東農改場植物保護研究室，電話 089-325015。

台東 稻熱病 農改場

延伸閱讀

番茄栽植嫁接茄砧「台南1號」 抗病耐熱穩產量

暖冬不愁龍眼沒開花 農試所改良氯酸鉀催花技術助農民穩產

天然肥料好神奇 彰農民澆灌農田玉米果穗1根變3根

俄烏戰爭、關稅大戰衝擊全球 台中區農改場展出救命法寶

相關新聞

基隆新市政大樓公辦都更招商51億投資 民代籲透明公開

基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，參考國家住都中心與雙北市案例，採公辦都更方式徵求投資者，以都更合建分回市...

基隆5千童「聆聽雨」夜聲光秀 室內樂園送鷹站長保溫瓶

基隆童話藝術節昨天揭幕後，今晚5千多名國小學生一起創造的大型共創裝置藝術「聆聽雨」亮起，配合音樂律動的聲光秀十分吸引小朋...

基隆樂利二街62巷路幅狹小公車卡卡 今起施工拓寬解決塞車苦

基隆市安樂區樂利二街62巷路幅不大，尤其出入口附近狹窄，上班尖峰都會塞車，大型低底盤公車進出有時會被卡住，民代爭取拓寬。...

罕見大翅鯨母子花蓮外海現蹤！連假出遊民眾嗨 賞鯨船記錄珍貴畫面

連假首日，花蓮外海出現罕見的大翅鯨母子身影，讓賞鯨民眾嗨翻，今天船班幾乎全滿。業者推測有可能因為食物資源在東部停留，這幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。