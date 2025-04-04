快訊

連假陽光掰掰…明起變天降溫 下周降雨熱區曝光

台股第一槍！高盛狠降評至中立 這檔科技股納優先買進名單

基隆5千童「聆聽雨」夜聲光秀 室內樂園送鷹站長保溫瓶

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
今晚5千多名國小學生一起創造的大型共創裝置藝術「聆聽雨」亮起，配合音樂律動的聲光秀十分吸引小朋友。圖／基隆市政府提供
今晚5千多名國小學生一起創造的大型共創裝置藝術「聆聽雨」亮起，配合音樂律動的聲光秀十分吸引小朋友。圖／基隆市政府提供

基隆童話藝術節昨天揭幕後，今晚5千多名國小學生一起創造的大型共創裝置藝術「聆聽雨」亮起，配合音樂律動的聲光秀十分吸引小朋友。另外，今天是兒童節，基隆市政府為小朋友準備禮物，到任一區室內兒童樂園遊玩就送限量版「鷹站長紀念保溫瓶」。

國門廣場從晚間6時起，「聆聽雨」藝術裝置每半小時一次，點亮基隆的夜空，帶來沉浸式藝術體驗，持續展出至4月13日，歡迎民眾來感受孩子的無限創意。

「聆聽雨」以基隆獨特的雨都氣候為靈感，透過孩子們親手上色的七彩元素，組構出如夢似幻的裝置藝術，在視覺上展現出色彩繽紛的基隆印象。

市長謝國樑表示，基隆市政府誠摯邀請所有爸爸媽媽與市民朋友，帶著孩子們到國門廣場，一同找尋家中寶貝親手參與製作的「聆聽雨」，在作品中聆聽自然、感受童心、記錄回憶。

七區室內兒童樂園各有特色，信義區樂園用樓中樓挑高，雙層式遊玩漂浮氣球；七堵區球池滑梯設計為海洋風格，適合小朋友大肢體放電；中正區燈塔及砲台主題，摻入海邊的元素燈塔，還有古蹟砲台發射的球池；中山區的夢幻花園及旋轉木馬主題，屬於兒童的夢幻花園；仁愛區老鷹及天空主題；安樂區有火車遊具；暖暖則融入生態露營野風遊戲環境。

兒童及少年事務處長林麗蟬表示，「鷹站長紀念保溫瓶」外型可愛、實用度滿分，設計融入基隆在地特色，將代表基隆市的鷹站長元素巧妙結合，讓這份紀念品更具收藏價值。

今晚5千多名國小學生一起創造的大型共創裝置藝術「聆聽雨」亮起，配合音樂律動的聲光秀十分吸引小朋友。圖／基隆市政府提供
今晚5千多名國小學生一起創造的大型共創裝置藝術「聆聽雨」亮起，配合音樂律動的聲光秀十分吸引小朋友。圖／基隆市政府提供
今晚5千多名國小學生一起創造的大型共創裝置藝術「聆聽雨」亮起，配合音樂律動的聲光秀十分吸引小朋友。圖／基隆市政府提供
今晚5千多名國小學生一起創造的大型共創裝置藝術「聆聽雨」亮起，配合音樂律動的聲光秀十分吸引小朋友。圖／基隆市政府提供
今天是兒童節，基隆市政府為小朋友準備禮物，到任一區室內兒童樂園遊玩就送限量版「鷹站長紀念保溫瓶」。圖／基隆市政府提供
今天是兒童節，基隆市政府為小朋友準備禮物，到任一區室內兒童樂園遊玩就送限量版「鷹站長紀念保溫瓶」。圖／基隆市政府提供

基隆 朋友 聆聽

延伸閱讀

志工A四千張發票中百萬 基隆創世：不再由志工兌獎

基隆樂利二街62巷路幅狹小公車卡卡 今起施工拓寬解決塞車苦

發票提高獎金創世發票少3成 雲端捐贈碼919減人工核對

獨／太好運？創世志工暗槓4千張發票中百萬獎金 法官判刑批：非常不可取

相關新聞

基隆5千童「聆聽雨」夜聲光秀 室內樂園送鷹站長保溫瓶

基隆童話藝術節昨天揭幕後，今晚5千多名國小學生一起創造的大型共創裝置藝術「聆聽雨」亮起，配合音樂律動的聲光秀十分吸引小朋...

基隆樂利二街62巷路幅狹小公車卡卡 今起施工拓寬解決塞車苦

基隆市安樂區樂利二街62巷路幅不大，尤其出入口附近狹窄，上班尖峰都會塞車，大型低底盤公車進出有時會被卡住，民代爭取拓寬。...

罕見大翅鯨母子花蓮外海現蹤！連假出遊民眾嗨 賞鯨船記錄珍貴畫面

連假首日，花蓮外海出現罕見的大翅鯨母子身影，讓賞鯨民眾嗨翻，今天船班幾乎全滿。業者推測有可能因為食物資源在東部停留，這幾...

報名體驗全爽約 綠博推預約新制

宜蘭綠色博覽會推出上千場體驗活動網路預約報名，卻出現「預約秒殺、0人到場」怪象，讓主辦單位感嘆「我們公民教育怎麼了？」即...

風機恐設台東海岸？ 立委、地方齊力反對

有業者提出東成陸域風力發電計畫，擬在台東成功鎮至長濱鄉設25部風力發電機組，地方擔心大型風機將毀掉絕美海岸線。台東縣政府...

運動中心委外賴帳 基隆市府提告催討

基隆市國民運動中心市府以OT方式委託民間經營至今8年多，民眾反映設備老舊、牆壁滲漏水、游泳池水質不佳等問題，民代建議早日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。