基隆5千童「聆聽雨」夜聲光秀 室內樂園送鷹站長保溫瓶

基隆童話藝術節昨天揭幕後，今晚5千多名國小學生一起創造的大型共創裝置藝術「聆聽雨」亮起，配合音樂律動的聲光秀十分吸引小朋友。另外，今天是兒童節，基隆市政府為小朋友準備禮物，到任一區室內兒童樂園遊玩就送限量版「鷹站長紀念保溫瓶」。

國門廣場從晚間6時起，「聆聽雨」藝術裝置每半小時一次，點亮基隆的夜空，帶來沉浸式藝術體驗，持續展出至4月13日，歡迎民眾來感受孩子的無限創意。

「聆聽雨」以基隆獨特的雨都氣候為靈感，透過孩子們親手上色的七彩元素，組構出如夢似幻的裝置藝術，在視覺上展現出色彩繽紛的基隆印象。

市長謝國樑表示，基隆市政府誠摯邀請所有爸爸媽媽與市民朋友，帶著孩子們到國門廣場，一同找尋家中寶貝親手參與製作的「聆聽雨」，在作品中聆聽自然、感受童心、記錄回憶。

七區室內兒童樂園各有特色，信義區樂園用樓中樓挑高，雙層式遊玩漂浮氣球；七堵區球池滑梯設計為海洋風格，適合小朋友大肢體放電；中正區燈塔及砲台主題，摻入海邊的元素燈塔，還有古蹟砲台發射的球池；中山區的夢幻花園及旋轉木馬主題，屬於兒童的夢幻花園；仁愛區老鷹及天空主題；安樂區有火車遊具；暖暖則融入生態露營野風遊戲環境。