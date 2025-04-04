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飄洋萬里尋姊姊墓地 花蓮警助家屬相聚

中央社／ 花蓮縣4日電

清明節前夕，花蓮玉里大禹派出所接獲求助，移民美國多年的80多歲朱姓婦人因路況不熟，找不到姊姊長眠的墓園，經警方陪同反覆尋找總算找到，婦人難掩激動說「終於又見面了」。

花蓮玉里警分局今天指出，朱姓婦人自述住在美國奧克拉荷馬州，早年跟著父母移民美國，姊姊因生病留在花蓮縣玉里鎮某家醫院，姊姊因沒有結婚，1990年病逝後就長眠在玉里鎮。

朱姓婦人說，年輕的時候有來墓園祭拜過，因年紀大等因素，已18年沒有返台，趁著身體還走得動，今年專程返台，但太久沒回來，對路況不熟，嘗試尋找沒有結果，只好找上警方幫忙。

玉里分局大禹派出所警員陳杰聖說，依朱姓婦人描述有限印象，推測應該是在大禹里的酸柑公墓，不過公墓約有3甲大，且墓地長年沒有整理，長滿雜草，從山坡一路往上逐一尋找，最後順利找到朱姓婦人姊姊的墓地。

朱姓婦人難掩激動，將墓地簡單清理後，向許久未見的姊姊說「終於又見面了」，並向陪同的員警頻頻致謝，讓姊妹倆能再度相聚。

移民 美國 花蓮

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