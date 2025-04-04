快訊

「預估關稅10%」大翻車！柯建銘臉書遭洗版：多出的你負責？

葉欣眉驚傳罹「類癌」！緊急動刀摘除腫瘤病倒畫面曝光

太魯閣號事故裝紀念燈花8千萬 Cheap轟台鐵：改革才對得起死者

台東推雙層巴士旅遊 享受南迴線山海美景

中央社／ 台東縣4日電

台東縣政府為讓更多旅客深度探索台東海岸美景與人文風情，11日至13日推出「南回海岸飛颺趣」雙層巴士旅遊，暢遊阿朗壹古道、金崙溫泉等景點，每人新台幣800元優惠價。

台東縣政府交通及觀光發展處今天發布新聞稿表示，活動行程從大武火車站出發，搭乘雙層觀光巴士，沿途走訪阿朗壹古道、達仁VuVu野菜農園用餐，再搭雙層巴士沿最美公路，經多良車站候車亭、金崙溫泉與咖啡館，從山到海、從文化到療癒，為旅客帶來全方位感官饗宴。

交觀處長卜敏正表示，一連三天的旅遊，遊客搭乘露天雙層巴士，沿南迴地區最美公路北行，享受海風吹拂、欣賞海岸拍浪驚奇，猶如在南迴海岸飛行。因國內雙層巴士不多，租用成本逾傳統巴士2倍，縣政府為推動觀光新遊程，補助雙層巴士租金，遊客僅負擔旅行責任保險、午餐與金崙溫泉泡湯票或等值咖啡點心，僅自費新台幣800元，即可享受最美旅程。

卜敏正表示，行程亮點有探索阿朗壹古道，踏尋祖靈步伐；品嚐「從產地到餐桌」達仁VuVu野菜風味；搭雙層巴士沿南迴公路，居高臨下享受海浪拍岸，猶如海岸飛行；至多良車站與最美候車亭合影，在金崙享受溫泉療癒或咖啡時光。

交觀處表示，有意報名遊客，來自中南部可搭乘371次新自強號直達大武，若是東部旅人可搭公車或自行到大武車站集合，輕鬆銜接行程，回程安排列車轉乘資訊，讓遊客放心出遊、快樂歸家。

咖啡館 溫泉 雙層巴士

延伸閱讀

吸引遊客台東觀光旅遊...台東推出旅遊抽好康 最大獎百萬油電車

東金包機互訪首架載來173金門旅客 台東獻原民花圈

台東轉運站17日施工封路 公車計程車搭乘區異動

影／海上觀光新亮點！基隆水陸兩棲鴨子船、雙層巴士將上路

相關新聞

基隆樂利二街62巷路幅狹小公車卡卡 今起施工拓寬解決塞車苦

基隆市安樂區樂利二街62巷路幅不大，尤其出入口附近狹窄，上班尖峰都會塞車，大型低底盤公車進出有時會被卡住，民代爭取拓寬。...

罕見大翅鯨母子花蓮外海現蹤！連假出遊民眾嗨 賞鯨船記錄珍貴畫面

連假首日，花蓮外海出現罕見的大翅鯨母子身影，讓賞鯨民眾嗨翻，今天船班幾乎全滿。業者推測有可能因為食物資源在東部停留，這幾...

報名體驗全爽約 綠博推預約新制

宜蘭綠色博覽會推出上千場體驗活動網路預約報名，卻出現「預約秒殺、0人到場」怪象，讓主辦單位感嘆「我們公民教育怎麼了？」即...

風機恐設台東海岸？ 立委、地方齊力反對

有業者提出東成陸域風力發電計畫，擬在台東成功鎮至長濱鄉設25部風力發電機組，地方擔心大型風機將毀掉絕美海岸線。台東縣政府...

運動中心委外賴帳 基隆市府提告催討

基隆市國民運動中心市府以OT方式委託民間經營至今8年多，民眾反映設備老舊、牆壁滲漏水、游泳池水質不佳等問題，民代建議早日...

403地震周年 天祥、大清水將逐步開放

403地震昨滿周年，太魯閣國家公園在地震中遭受重創，加上去年颱風侵襲，是開園38年來最嚴重災情。太魯閣國家公園管理處表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。