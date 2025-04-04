台東推雙層巴士旅遊 享受南迴線山海美景

台東縣政府為讓更多旅客深度探索台東海岸美景與人文風情，11日至13日推出「南回海岸飛颺趣」雙層巴士旅遊，暢遊阿朗壹古道、金崙溫泉等景點，每人新台幣800元優惠價。

台東縣政府交通及觀光發展處今天發布新聞稿表示，活動行程從大武火車站出發，搭乘雙層觀光巴士，沿途走訪阿朗壹古道、達仁VuVu野菜農園用餐，再搭雙層巴士沿最美公路，經多良車站候車亭、金崙溫泉與咖啡館，從山到海、從文化到療癒，為旅客帶來全方位感官饗宴。

交觀處長卜敏正表示，一連三天的旅遊，遊客搭乘露天雙層巴士，沿南迴地區最美公路北行，享受海風吹拂、欣賞海岸拍浪驚奇，猶如在南迴海岸飛行。因國內雙層巴士不多，租用成本逾傳統巴士2倍，縣政府為推動觀光新遊程，補助雙層巴士租金，遊客僅負擔旅行責任保險、午餐與金崙溫泉泡湯票或等值咖啡點心，僅自費新台幣800元，即可享受最美旅程。

卜敏正表示，行程亮點有探索阿朗壹古道，踏尋祖靈步伐；品嚐「從產地到餐桌」達仁VuVu野菜風味；搭雙層巴士沿南迴公路，居高臨下享受海浪拍岸，猶如海岸飛行；至多良車站與最美候車亭合影，在金崙享受溫泉療癒或咖啡時光。

交觀處表示，有意報名遊客，來自中南部可搭乘371次新自強號直達大武，若是東部旅人可搭公車或自行到大武車站集合，輕鬆銜接行程，回程安排列車轉乘資訊，讓遊客放心出遊、快樂歸家。