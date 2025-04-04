基隆樂利二街62巷路幅狹小公車卡卡 今起施工拓寬解決塞車苦

基隆市安樂區樂利二街62巷路幅不大，尤其出入口附近狹窄，上班尖峰都會塞車，大型低底盤公車進出有時會被卡住，民代爭取拓寬。市府工務近日動工，將靠山側沒人走的人行道移除，把道路從5.6拓寬為6.2公尺，預計5月完工。

居民指出，樂利二街壯觀里大型集合住宅多，出入靠62巷道路，但路幅狹小，因雙向通行，上班尖峰常會塞車，如果對向有來車時，大型低底盤公車進出容易出入口或轉彎處卡住。

居民反映，靠山側的人行道長期以來欠缺維護濕滑不堪，鮮有人利用，長者也怕滑倒不敢走，十分危險，大部分民眾都走靠安樂國宅圍牆內側，建議拆掉人行道把道路拓寬。

市議員鄭愷玲今天前往現場了解，她說，樂利二路62巷是壯觀里重要聯外道路之一，上午尖峰時段上班、上學的車流多，是家長接送學生的必經道路，出入口轉彎處路幅不足，對向車輛常跨越中線，十分危險，她爭取到經費拓寬。

市府工務處表示，經會勘決定將人行道拆除拓寬，完工後路幅可從5.6增為6.2公尺，路口轉彎處水溝蓋禁止臨時停車，民眾行車更安全。道路拓寬後，在原人行道旁矮牆外會有1.2公尺高的擋土牆，增設集水井和排水溝做好排水功能。