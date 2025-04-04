罕見大翅鯨母子花蓮外海現蹤！連假出遊民眾嗨 賞鯨船記錄珍貴畫面

連假首日，花蓮外海出現罕見的大翅鯨母子身影，讓賞鯨民眾嗨翻，今天船班幾乎全滿。業者推測有可能因為食物資源在東部停留，這幾天連假出海仍有機會遇見。

花蓮多羅滿公司賞鯨船昨天下午2時在外海遇到兩群大翅鯨，其中一群靠近清水斷崖，是母子大翅鯨，從尾鰭特徵研判是日前出現在墾丁南灣的母子，距岸約300公尺相當近，另一群在較往南的海域，也是兩頭。

多羅滿業者呂世明說，大翅鯨每年3、4月順著黑潮往北走，因3月份受東北季風影響，天氣、浪況都不適合，賞鯨船一般不會到外海，直到前年4月，一艘抹香鯨調查船班在花蓮外海遇見大翅鯨，長期觀察下來，推測這段時間出海遇到的機率比較高。大翅鯨的進食行為與洄游路線密切相關，船長判斷，母子鯨這次在東部停留的時間較久，可能與食物有關。

呂世明說，今年賞鯨季剛展開，清明4天假期賞鯨人潮不少，昨天大翅鯨母子現身消息傳出後，今天還加開清晨6時30分的船班，整天航班基本都已經滿了，對去年因地震陷入寒冬的賞鯨業來說，是讓人振奮的消息。

台灣東部海域上月下旬出現大翅鯨身影，有遊客在台東八仙洞外海沙灘目擊到鯨魚蹤跡，引起賞鯨業界與鯨豚研究圈關注，多羅滿也即刻展開2天的紀錄，當25日當天下午出航，成功見到母子鯨互動頻繁，幼鯨時而翻身、時而拍水，顯示具備良好的學習與探索能力，紀錄工作有助於後續資料分析與科學研究。