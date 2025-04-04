403地震周年 天祥、大清水將逐步開放

403地震昨滿周年，太魯閣國家公園在地震中遭受重創，加上去年颱風侵襲，是開園38年來最嚴重災情。太魯閣國家公園管理處表示，今年上半年可陸續開放天祥遊憩區局部區域、蘇花公路沿線崇德和大清水遊憩區，及同禮部落居民出入的得卡倫及大同大禮等地區。

太魯閣國家公園平均每年約400萬名觀光客到訪，高峰時達660多萬人次，去年觀光人數崩跌到只剩170萬人次。

太管處指出，爭取30億元積極重建，但地震後除餘震不斷，也接連遭遇凱米、山陀兒與康芮颱風肆虐，重建之路十分困難，依環境條件及災害情形分期分區重建。

太管處表示，目前環境條件較穩定地區，已可供民眾休憩或健行，如太魯閣遊客中心及西寶以西景點，包括西寶社區、洛韶社區、關原遊憩區、小風口遊憩區、合歡北峰步道、小奇萊步道、石門山步道、合歡東峰步道、武嶺觀景台等地。

太管處表示，未來透過高科技儀器，例如LiDAR光學雷達、UAV空拍，對災區地質岩層、邊坡岩石裂縫與植被等詳細的評估與調查後，提供工程規畫設計依據，再強化工程設計、施工。

地震也造成花蓮港外港區17至25號共9座碼頭受損，花蓮港務分公司先後投入近6億元搶修，去年底5座完工，今年6月底前再修復4座。

行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義表示，預計4月17日迎來震後郵輪旅客，2、300位旅客可帶來約615萬元觀光經濟，今年還有9艘郵輪帶來4千多位旅客。郭說，明年預估有13艘郵輪，2萬9千多位遊客預定到花蓮觀光。