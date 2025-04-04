運動中心委外賴帳 基隆市府提告催討

基隆市國民運動中心市府以OT方式委託民間經營至今8年多，民眾反映設備老舊、牆壁滲漏水、游泳池水質不佳等問題，民代建議早日解約不要再拖。市府表示，業者積欠租金、權利金、回饋金1.8億多，已提給付訴訟，蒐集事證做為解約、不續約的準備，現況加強督導改善設備、水質。

位仁愛區公所旁的國民運動中心經營期限自2017年營運至2027年，1樓為游泳池，2到7樓為健身房、綜合球場、室內跑道及桌球室等，但民眾詬病游泳池水質混濁、健身器材老舊空調差、6樓跑道漏水等問題。

市議員施偉政說，市府應加強督導改善。市議員曾紀嚴表示，他常去打球，發現設備老舊長期未改善，市府應提早解約不要再拖。市議員張耿輝認為，當初興建時沒有和一旁的國產署土地合併規畫是最大的錯誤，市府要早點決斷，避免業者擺爛下去，影響市民權益。

市府教育處長徐嬿立表示，業者多年來積欠各類款項如租金、權利金、回饋金等，市府已提出1.8億多元的給付訴訟，近年廠商營運績效也多為不合格，已催告有重大缺失但都沒有改善。現況因業者持續經營，市府會加強督導、協助設備改善，並不定期由衛生局抽查游泳池水質等，1月已完成過濾水質系統優化。

市長謝國樑表示，只要有問題就會移交給政風處理，並且做好善後工作，再規畫下一步。