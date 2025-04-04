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報名體驗全爽約 綠博推預約新制

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
由於民眾預約報名卻缺席，造成《魚眼看世界》體驗活動空蕩蕩。圖／民眾提供
由於民眾預約報名卻缺席，造成《魚眼看世界》體驗活動空蕩蕩。圖／民眾提供

宜蘭綠色博覽會推出上千場體驗活動網路預約報名，卻出現「預約秒殺、0人到場」怪象，讓主辦單位感嘆「我們公民教育怎麼了？」即日起實施新制，以後預約缺席不到3場以上，列入黑名單，不得再上網預約報名。

宜蘭綠博臉書前天發布貼文指出，今年花費心力籌備的《魚眼看世界》水下生命觀察課程，第一場次預約額滿，卻無人出席，徒留授課講師與救生員在現場嘆息，類似情況不斷在各大展館發生，指揮中心經常接到場館反應，預約體驗的遊客未現身，「不禁讓我們想問，我們的公民教育怎麼了？」

去年的《營養5餐計劃》也是出席掛零，主辦單位特別邀請灃食文化教育基金會把飲食知識、美學品味、體現空間、創意互動等體驗帶入桌遊，在綠博首發，當時18個名額提供網路預約報名，上線「秒殺」讓基金會和綠博感到非常興奮，沒想到活動當天，竟然沒有任何人依約出席。

蘭陽農業發展基金會副執行長許名輝分析，預約體驗的場次很分散，不像團體搶訂，有些人是買了綠博多次入園券，所以一次就上網預訂好幾個課程，他們寧可相信民眾預約後忘了，而不是惡意棄單。

綠博主辦單位表示，未來如果民眾連續3次預約未到場，將喪失今年報名資格，真有急事無法前往，記得取消預約，把寶貴名額釋出給需要的人，期盼與大家一起推動「生活裡的公民教育」。

宜蘭 綠色博覽會 網路

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