風機恐設台東海岸？ 立委、地方齊力反對

有業者提出東成陸域風力發電計畫，擬在台東成功鎮至長濱鄉設25部風力發電機組，地方擔心大型風機將毀掉絕美海岸線。台東縣政府指，台東位處太平洋迎風面，屬天災高風險區，大型開發案須審慎評估，不支持未具共識的陸域風力開發案，迄今也未接獲任何設置申請案。

縣府財經處表示，縣府支持符合在地特性的再生能源發展方向，但以不破壞自然環境、不影響居民權益為前提。大型陸域風力發電案涉及景觀、生態、文化及居住品質，不視為優先選項。若業者提出環評申請，將請中央從嚴審慎處理，並充分聽取在地民意，確保符合永續原則與公眾利益。

立委黃建賓說，台東擁有全國最美麗的海灣跟山川，是上天賜予的禮物，也是台東人引以為傲的珍寶，他無法想像當一支支大型風機插滿全台最美麗的海岸線，「台東，還會是我們熟悉的台東嗎？」，他堅決反對任何未經共識的開發案，破壞美麗環境及生活品質。

財經處指，東成陸域風力發電計畫是由東成電力股份有限公司自行規畫，東成電力依據「開發行為環境影響評估作業準則」相關規定，於中央主管機關指定的環境部環評開發案論壇網站公告計畫內容，供各界表達意見。後續仍須辦理公開說明會，彙整各方意見及會議紀錄，編製環境影響說明書後，才能提送中央審查召開環評會議。