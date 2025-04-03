宜蘭傳藝園區招待兒童免費 連假首日吸引6千人次入園

宜蘭傳藝園區迎來連假人潮，首日就超過6000人次入園，為了歡度兒童節，4月6日以前，12歲以下兒童憑健保卡等相關證明文件，可享免費入園，園區安排很多好吃好玩及表演，適合親子同遊。

傳藝表示，年年叫好叫座的《小狀元大富翁》闖關遊戲再次登場，園區單筆消費滿288元即可參與；今年的主題是行行出狀元，小朋友化身小小職人前進六大關卡，挑戰各種職業應具備的能力，化身為新時代讀書人。

全聯＆全支付「福利熊、虎利」明天4月4日將現身園區，上午11時30分及下午3時將在廟埕廣場舉辦見面會，超萌大明星與大家同樂。

連假限定市集，以「親子冒險」為主題，邀請多樣異國美食、文創手作等品牌進駐、神秘快閃攤販帶給大家驚喜；另外園區在4月3日至4月30日進行「傳藝童樂會」滿額贈好禮，單筆消費500元，可參加洞洞樂遊戲抽獎，人人有禮。