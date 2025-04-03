影／基隆童話藝術節開幕 5千學生「鈴聽雨」裝置藝術展創意

基隆童話藝術節今天下午開幕，為期3天，國門廣場變身為藝術和創意的樂園，市長謝國樑與小朋友一起用音樂打開魔法書。謝國樑表示，5千名國小學生共同創作的裝置藝術「鈴聽雨」，五彩繽紛的雨滴與基隆的雨聲融合，展現每一位孩子創意。

市長謝國樑、立委林沛祥以及陽明海運董事長蔡豐明以及多位議員參加開幕式，小朋友一起上台用音樂打開魔法書，為活動揭開序幕，很家家長帶著小朋友一起參加。

謝國樑說，基隆童話藝術節已經成為基隆市每年最受歡迎、最具指標性的家庭活動，這個節日是兒童的專屬舞台。今天主題圍繞在「鈴聽雨」共創藝術裝置，將基隆兩大特色「雨」與「船」轉化為視覺與聽覺的藝術表現。

裝置藝術「鈴聽雨」是雨風鈴，可隨風擺動，由藝術創作者李奇鴻帶領5千位國小學生共同創作，將五彩繽紛的雨滴與基隆的雨聲融合，很多小朋友帶著家長來聽隨風敲響的清脆聲音。