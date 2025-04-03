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花蓮台泥和平廠舊辦公室改裝 編列秀林鄉緊急避難所

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台灣水泥公司改裝花蓮和平廠的舊辦公室，建設廚房、熱水淋浴間及哺乳室，正式編列為秀林鄉公所緊急避難場所。圖／台泥提供
台灣水泥公司改裝花蓮和平廠的舊辦公室，建設廚房、熱水淋浴間及哺乳室，正式編列為秀林鄉公所緊急避難場所。圖／台泥提供

403強震滿周年，台灣水泥公司改裝花蓮和平廠的舊辦公室，建設廚房、熱水淋浴間及哺乳室，正式編列為秀林鄉公所緊急避難場所，最多可收容50人，並提供公所使用調度。

蘇花公路去年強震造成沿線多處崩坍，和平村多次受強降雨影響，聯外道路被迫中斷，台泥當時提供和平廠舊辦公室供部落災民安置；去年接連颱風侵台，和平村和仁部落慘遭斷糧與缺水，當時部分居民被安置在1個月以上。

台泥表示，在多次協助災民安置中，發現慢性病長者、婦女及小孩居多，因此將舊和平石礦辦公室改裝「和平臨時收容所」，撤出原有辦公設備，裝設廚房、哺乳空間及有熱水器的淋浴空間。

台泥指出，收容所約50坪大，設有冷氣、折疊床及洗衣機等設備，1樓空間可提供行動不便長者使用；2樓設置3大區隔空間供家庭使用，搭配哺乳空間，提供安全、舒適的生活空間，可收容50人。

台泥表示，和平臨時收容所的規劃及設置過程，獲得花蓮縣政府消防局、東華大學防災中心團隊及秀林鄉公所的輔導與協助，正式納入秀林鄉公所緊急避難場所編制。

廚房 花蓮縣政府 辦公室

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