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花蓮碼頭震損落差70公分 修復一半以上將迎郵輪停靠

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮港受403強震重創的25號碼頭，地面落差達70公分，已陸續修復完成。圖／花蓮港務分公司提供
花蓮港受403強震重創的25號碼頭，地面落差達70公分，已陸續修復完成。圖／花蓮港務分公司提供

去年4月3日花蓮發生地震，花蓮港外港區17至25號共9座碼頭被震損，造成15至70公分地面落差及損壞。花蓮港務分公司先後投入近6億元災後搶修，除了去年底5座碼頭完工，今年6月底以前將4座碼頭修復完成，預計本月17日迎來震後首艘郵輪旅客，促進地方觀光。

花蓮港務分公司指出，地震震損碼頭地面導致陷落落差，裝卸設備也有損壞情形，當時立即啟動針對橋梁、碼頭、道路、防波堤等設施全面巡查，外港區碼頭因地震造成有多處都出現裂痕與背填沈陷，其中25號碼頭沈箱背填鋪面陷落達70公分，受損嚴重。

花蓮港務分公司表示，施工期間碼頭營運不中斷，兼顧營運與施工安全，在各碼頭工區導入電子安全帽、電子圍籬，提高職業安全等級。現在5座碼頭整修完工，今年6月前要完成最後4座，細部設計招標中，接下來的颱風季對修復工程是個挑戰。

港務分公司指出，依中央氣象署檢測，發現花蓮整體地盤高程抬升47.3公分，經量測港區水陸域與水下檢測，評估震後港區水深不影響船舶航行與靠泊，並因應高程抬升已公告修正可靠泊水深。

行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義表示，在403地震周年之際，特別檢視花蓮港口會勘修復進度，預計4月17日迎來震後郵輪旅客，2、300位旅客可帶來615萬元左右的觀光經濟，今年還有9艘郵輪，帶來4000多位旅客，透過花蓮港來花蓮旅遊。

郭應義說，明年預估有13艘郵輪，約2萬9千多位遊客預定到花蓮觀光，蘇花公路也有修復進度，鐵路北回線東正線橋也預計在7月完工，不只觀光產業振興，相關產業輸出，對大家來說是好消息。

花蓮港受403強震重創的17號碼頭，已修復完成。圖／花蓮港務分公司提供
花蓮港受403強震重創的17號碼頭，已修復完成。圖／花蓮港務分公司提供
花蓮港受403強震重創的17號碼頭，地面縫隙大。圖／花蓮港務分公司提供
花蓮港受403強震重創的17號碼頭，地面縫隙大。圖／花蓮港務分公司提供
花蓮港受403強震重創的25號碼頭，已陸續修復完成。圖／花蓮港務分公司提供
花蓮港受403強震重創的25號碼頭，已陸續修復完成。圖／花蓮港務分公司提供

碼頭 花蓮

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