宜蘭綠博「怪奇海產店」開張 12種怪異海鮮菜名匪夷所思

宜蘭綠色博覽會有一間新奇古怪的海產店，網羅12種奇怪海鮮食材與讓人意想不到的菜名，代理縣長林茂盛今天走進「怪奇海產店」，認識特色海洋物種的原貌、漁業漁法及棲地，盼喚醒人類杜絕海廢從自身做起，守護海洋生態。

揭開眼花撩亂的海產料理，很難懂得他們是屬於那些海洋物種部位？例如「石斑肚—此肚非彼肚」、「聽不懂也看不穿的佛手」、「美味紅火山—藤壺」、「既非果凍也非魚—海蜇」、「那個魚這個就是那個—小鰭鐮齒魚」、「地震魚龍宮使者—皇帶魚」、「面惡味美—毒鮋」、「見頭三分補—琵琶鱝」、「瀨尿蝦從銀幕到餐桌—蝦蛄」、「無眼無珠—盲鰻」、「季節限定腳白菜、青海菜」、「不如不見的星蟲」。

策展單位以石斑肚為例，雖料理名為「石斑」，其實食材是來自水產養殖的牛蛙、田雞或是鱸魚的胃，「肚」並非腹部而是胃部，常見食用如丁挽肚(旗魚的胃)或串仔肚(鮪魚的胃)。這道料理的意義在於藉由水產養殖減緩野外過度捕撈的壓力，讓資源充分利用。

這家店也介紹友善魚法「一支釣」及南方澳漁港漁業文化導覽遊程，互動體驗區是新開發的魚種辨識遊戲，經由選擇甩竿力道強弱與釣魚時機，終於把魚釣上後，考驗民眾對魚種是否該食用的認識、趣味與知識。

店裡還有宜蘭縣召募環保艦隊與潛海戰將成果，展示海廢轉生循環再製品，連結垃圾共和國國際環保倡議行動，開辦食魚教育課程，宣導認識永續海鮮指南，辨別建議食用、不建議食用的燈號與理由、辨識水產品溯源、產銷履歷與CAS認證標章。