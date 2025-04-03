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影／基隆爆管4萬戶停水2次惹怨 謝國樑要水公司深自檢討

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
水公司今天上午8時二次搶修完成復水。記者游明煌／翻攝
水公司今天上午8時二次搶修完成復水。記者游明煌／翻攝

基隆市麥金路地下管徑1000mm的自來水管線，連續兩天爆管，造成4.3萬用水戶兩度停水，民眾無水可用，怨聲四起，水公司今天上午8時二次搶修完成復水。市長謝國樑今天下午說重話，希望水公司深自檢討，已經影響到民眾用水，造成不便。

謝國樑說，針對一再延誤民眾的供水，也感到非常頭痛，希望最近發生爆管的事件水公司、包括總公司要深自檢討，已經影響到基隆民生供水及民眾的用水。

謝國樑表示，因為沒有任何預警，雖然意外發生在所難免，但一再發生不是基隆民眾所企盼，希望水公司把最近的情況檢討一下，給市府一個說明。

立委林沛祥的住處就在爆管地點附近社區，感受深刻，他深夜到現場關心搶修進度，他說，就他所知，該處水管破裂主要的原因是因為水管的壽命只有20年，但到目前已經邁入第35年，這是很嚴峻的挑戰。

林沛祥表示，下周會請水公司、市政府開協調會，針對老舊管線的問題研議如何分段進行汰換，因麥金路又有很多重要重壓，容易發生破管，所幸目前已經修好也已通車。

市長謝國樑今天下午說重話，希望水公司深自檢討，已經影響到民眾用水造成不便。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天下午說重話，希望水公司深自檢討，已經影響到民眾用水造成不便。記者游明煌／攝影

基隆 水公司 謝國樑

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